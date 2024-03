Ennesimo incidente mortale in Sicilia, perde il controllo in curva: morto 64enne

Impatto fatale per il motociclista: ecco la prima ricostruzione della tragedia di Valderice.

Ancora una tragedia in strada in Sicilia: a Valderice, in provincia di Trapani, in seguito a un incidente stradale è morto un uomo di 64 anni, Salvatore Lo Bue.

La vittima era originaria di Erice e stava percorrendo la Statale 187.

Incidente mortale a Valderice, vittima Salvatore Lo Bue

La tragedia è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì 29 marzo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 64enne avrebbe perso il controllo della propria moto Honda in curva – per cause ancora da accertare – e sarebbe caduto a terra. Pare che il malcapitato sia morto sul colpo. Neanche il casco che l’uomo indossava sarebbe riuscito a evitare il peggio.

Sul posto, in seguito al brutto incidente, sono intervenuti sia i vigili urbani che i carabinieri. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti.

Dramma a Catania

Un grave incidente si è verificato nelle scorse ore anche lungo la tangenziale di Catania, esattamente all’interno di una galleria tra lo svincolo di San Gregorio e quello di Gravina di Catania. Nel violento impatto sarebbero rimaste coinvolte tre autovetture. Sette i feriti in seguito al brutto impatto: tra loro diversi bambini e anche una donna incinta. Sul posto sono accorsi gli inquirenti per i rilievi e gli accertamenti di rito e gli operatori del 118 per trasferire i feriti in ospedale.

