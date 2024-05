Concorso all’Università di Palermo, 10 posti per professori: ecco come partecipare

Posti in prima e in seconda fascia, diverse le classi di concorso di riferimento: ecco i dettagli del bando.

L’Università degli Studi di Palermo ha avviato due bandi di concorso per la selezione di professori di prima e seconda fascia con scadenza a giugno 2024.

Ecco i dettagli su requisiti e modalità di partecipazione.

Concorso Università di Palermo per professori, i posti

Come emerge dai bandi pubblicati dall’Università di Palermo, sono disponibili 8 posti di professore universitario di seconda fascia e 2 posti per professori di prima fascia. In particolare, i posti di seconda fascia riguardano queste classi di concorso:

10/L1 L-LIN/12 CULTURE – Lingua e Traduzione-Lingua Inglese;

CULTURE – Lingua e Traduzione-Lingua Inglese; 08/A3 ICAR/22 DARCH – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione;

DARCH – Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione; 02/B1 FIS/01 DIFC – Fisica sperimentale;

DIFC – Fisica sperimentale; 12/E4 IUS/14 DIGI – Diritto dell’Unione europea;

DIGI – Diritto dell’Unione europea; 12/E2 IUS/02 DIGI – Diritto privato comparato;

DIGI – Diritto privato comparato; 01/A5 MAT/08 DING – Analisi numerica;

DING – Analisi numerica; 08/B3 ICAR/09 DING – Tecnica delle costruzioni;

DING – Tecnica delle costruzioni; 10/M1 L-FIL-LET/15 SUM – Filologia germanica.

I due posti per professori di prima fascia messi a concorso dall’Università di Palermo riguardano invece le seguenti classi di concorso:

SSD MAT/05 – Analisi Matematica;

Analisi Matematica; SSD SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi.

Requisiti

Ecco i requisiti per partecipare al concorso per professori dell’Università degli Studi di Palermo.

Concorso Università di Palermo, requisiti per professori

Non aver prestato servizio come professore ordinario di ruolo, professore associato di ruolo, ricercatore a tempo indeterminato, ricercatore a tempo determinato RTT, RTDA o RTDB all’Unipa nell’ultimo triennio.

Non aver ottenuto assegni di ricerca o essere iscritti a corsi universitari dello stesso Ateneo nell’ultimo triennio.

Possesso di uno dei seguenti requisiti: a) abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale messo a concorso o uno dei settori dello stesso macro-settore o per funzioni superiori; b) idoneità nel settore concorsuale in procedure concorsuali attivate attivate ai sensi della Legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella messa a bando; c) essere professori già in servizio di altri Atenei per il settore concorsuale e per la fascia corrispondente a quella del bando; d) essere studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella del bando di concorso dell’Università di Palermo.

Godimento dei diritti civili e politici;

Idoneità fisica;

Non essere stati destituiti, dispensati, licenziati o dichiarati decaduti da un impiego della pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari;

Chi tra i candidati abbia rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento che ha esitato la delibera (Rettore, Direttore generale o componente del CdA d’Ateneo) non può partecipare.

I candidati al concorso possono fare domanda per più di un settore qualora ne avessero i requisiti: bisogna compilare una domanda per ogni settore.

Come partecipare

La domanda di partecipazione ai concorsi dell’Università di Palermo per professori va presentata – con tutti i documenti e le pubblicazioni utili richieste – esclusivamente online attraverso la piattaforma https://pica.cineca.it/unipa/. Per accedere servono credenziali SPID, credenziali della piattaforma o account LOGINMIUR, REPRISE o REFEREE.

La scadenza per fare domanda

Per partecipare ai due concorsi dell’Università di Palermo c’è tempo fino alle ore 12:00 del 20/06/2024.

Dove trovare il bando

Il bando di concorso è disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale “Concorsi ed esami”:

Nell’Albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html

Sul sito dell’Università di Palermo;

Sul sito del Miur;

Sul sito dell’Unione Europea http://www.euraxess.it.

