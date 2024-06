Prizzi, incidente mortale sulla SS118: la vittima è un 20enne

Tragico schianto tra auto e Tir lungo il bivio in direzione Palazzo Adriano

Tragico incidente mortale a Prizzi, vicino Palermo. Lungo la SS118, infatti, uno scontro tra un Tir e un’auto ha causato la morte di Dario Mortellaro, un ragazzo appena 20enne originario di Santo Stefano di Quisquina (ad Agrigento). Lui, stava infatti percorrendo con la sua auto la strada all’altezza del bivio per Palazzo Adriano.

Arrivati i soccorsi del 118 e i vigili del fuoco, non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica dell’incidente lungo la strada che collega Prizzi e Palazzo Adriano. Inoltre, a causa dello scontro tra l’auto e il Tir in direzione Palazzo Adriano, il traffico della Statale 118 è stato deviato sulla viabilità locale.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO