Paura per un principio d’incendio a Palermo, residenti escono di casa: vigili del fuoco in azione

Fiamme e fumo al primo piano di una palazzina di via Colonna Rotta.

Principio d’incendio in via Colonna Rotta a Palermo, al primo piano di una palazzina: necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Non si registrano, fortunatamente, feriti o danni strutturali gravi.

Principio d’incendio in via Colonna Rotta a Palermo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il fumo della combustione avrebbe interessato diversi locali della palazzina. Gli occupanti degli appartamenti, per fortuna, sarebbero riusciti ad abbandonare la struttura prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.

Sul posto sono intervenute due squadre di pompieri del comando provinciale palermitano, nonché il personale del 118 e i carabinieri per gli accertamenti di rito. Non si sarebbero registrati feriti o danni gravi.

Il rogo mortale in via Michele Cipolla

Sempre a Palermo, invece, un altro incendio si è concluso – appena pochi giorni fa – in tragedia: un uomo con disabilità di 57 anni, infatti, ha perso la vita in seguito a un rogo divampato in un palazzo di via Michele Cipolla. I vigili del fuoco avrebbero impiegato diverse ore per spegnere le fiamme. Sul posto anche i carabinieri e i sanitari del 118 per gli accertamenti di rito e le operazioni di soccorso. Per il disabile coinvolto, purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Immagine di repertorio