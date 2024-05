Fine settimana tragico in Sicilia, incendio mortale a Palermo: una vittima

Il rogo ha distrutto un appartamento di via Michele Cipolla.

Tragedia in via Michele Cipolla a Palermo, dove un uomo è morto in seguito a un incendio divampato in un appartamento al sesto piano di una palazzina.

La vittima aveva 57 anni.

Incendio in via Michele Cipolla a Palermo, un morto

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero avvolto l’appartamento – situato al sesto piano di una palazzina – e lo avrebbero distrutto nella notte. Purtroppo sembra che ci sia una vittima. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evacuare la struttura.

Presenti anche gli operatori del 118 per le operazioni di soccorso e i carabinieri per i rilievi e gli accertamenti di rito. Ancora da comprendere la causa scatenante del terribile rogo.

Un fine settimana tragico

L’incendio scoppiato a Palermo non è l’unica brutta notizia registrata nel fine settimana appena trascorso in Sicilia. Purtroppo, infatti, si sono registrati ben due incidenti mortali: il primo, con due vittime e diversi feriti, sulla SS 626 Caltanissetta-Gela e il secondo, tra il bivio di Capodarso e la bretella per la A19 Palermo-Catania, con un morto e 9 feriti.

In più, è giallo a Scicli, nel Ragusano, dove si indaga sulla morte di un 40enne, trovato privo di vita nella camera da letto del suo appartamento. Ancora in corso gli accertamenti di rito per chiarire la dinamica della tragedia.

