Truffe informatiche alle imprese: l’allerta dell’Agenzia delle Entrate per riconoscerle

È in corso una campagna di phishing, rivolta indistintamente ad imprese private e pubbliche amministrazioni, che sfrutta false comunicazioni del servizio di raccomandata online TNotice, ingannevolmente inviate per conto dell’Agenzia delle Entrate, che ha diffuso una nota per mettere tutti in guardia da questa minaccia.

Truffe informatiche, le caratteristiche

Secondo quanto riportato nel sito dell’Agenzia delle Entrate, le comunicazioni tramite e-mail relative a questa campagna si caratterizzano per:

Mittente indirizzo estraneo all’Agenzia delle Entrate

Oggetto Avviso di giacenza posta raccomandata #XXXXXXXXXX (il numero di raccomandata è variabile)

Riferimenti ad una fantomatica raccomandata elettronica, alla quale si potrebbe accedere tramite un link malevolo dal testo “Ritira la raccomandata”

Riferimenti nel corpo del messaggio ad “Agenzia delle Entrate” come mittente della raccomandata elettronica e l’oggetto della stessa “Pignoramento conto terzi”

Senso d’urgenza generale

