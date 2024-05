Agenzia delle Entrate, concorso per 50 posti da funzionari ICT: sede e calendario scritti

Ecco dove e quando si terranno le prove scritte

L’Agenzia delle entrate ha comunicato data e sede della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’area dei funzionari ICT. Nello specifico, l’Agenzia ricerca 25 unità data analyst e 25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica. La prova scritta si terrà venerdì 19 luglio alla Nuova Fiera di Roma in Via Portuense, 1645:

alle ore 9.00: per tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per il codice concorso DA25 (25 unità data analyst)

alle ore 14.00: per tutti i candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione per il codice concorso AISI25 (25 unità funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica).

Gi aspiranti funzionari dovranno presentarsi presso la sede d’esame, nel giorno e nell’orario indicati. Non potranno essere ammessi alla prova in un giorno, in un orario e in un luogo diversi. La mancata presentazione nel luogo, nel giorno e nell’ora stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà considerata rinuncia alla prova selettiva e determinerà l’esclusione dalla procedura.

La prova d’esame



La prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla volti ad accertare la conoscenza delle materie di seguito specificate.

Codice concorso DA25 (25 unità data analyst):

Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics / big data

DBMS e loro utilizzo

Tecnologie NoSQL

Linguaggi SQL, R, Python

Qualità dei dati e relativi standard

Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi

Tecniche e metodologie di gestione dei progetti

Disegno e gestione dei processi

Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software

Codice concorso AISI25 (25 unità funzionari ICT):

Analisi e progettazione tecnica di servizi ICT, con particolare riferimento ad architetture applicative, di integrazione e infrastrutturali (reti, virtualizzazione, sistemi di videocomunicazione e di online collaboration, sistemi operativi, cloud, basi dati)

Comprensione di tematiche di scalabilità, sicurezza, alta affidabilità, replica, sincronizzazione dei dati e performance dei servizi ICT

Sicurezza informatica: principi e principali standard di sicurezza informatica, migliori pratiche di sicurezza dello sviluppo del software, best practice per l’analisi delle vulnerabilità dei sistemi, identificazione ed implementazione dei controlli di sicurezza

Amministrazione e gestione di sistemi informatici

Tecniche e metodologie di gestione dei progetti

Disegno e gestione dei processi

Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software

Le indicazioni pratiche per il giorno della prova



I candidati devono presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario d’esame muniti di:

copia stampata della nota di partecipazione alla prova concorsuale. Tale nota sarà inviata a ciascun candidato, qualche giorno prima della data di espletamento della prova, all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda. La nota di partecipazione sarà inviata dall’indirizzo e-mail noreply@concorsismart.it e reca informazioni utili per la convocazione nonché un QRCODE indispensabile per l’accesso alla prova

documento di riconoscimento in corso di validità

codice fiscale.

