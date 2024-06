"Sa che così l'attenzione della sinistra sarà tutta concentrata sul Ponte"

Il progetto di costruzione del Ponte sullo Stretto continua ad essere argomento di discussione nel mondo della politica. L’ultimo intervento a riguardo è stato quello dI Carlo Calenda, leader di Azione, durante una conferenza stampa organizzata a Palermo. L’argomento nelle ultime settimane ha visto anche un duro scambio tra il ministro Matteo Salvini e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, che aveva sottolineato che con il traghetto bastavano solo 20 minuti di percorrenza per spostarsi dalla Calabria alla Sicilia.

Ponte sullo Stretto, Calenda: “Salvini ne parla perché non sa mettere a posto le altre cose”

“La ragione per cui Salvini parla del Ponte è perché non sa mettere a posto le altre cose e sa che così l’attenzione della sinistra sarà tutta concentrata sul Ponte”. Così il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa a Palermo.

