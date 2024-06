Acireale, al via i lavori di ripristino dei danni delle mareggiate

Gli interventi di ripristino del valore di € 90.000,00 interesseranno nello specifico i muretti e le staccionate del lungomare di Stazzo e le zone di Santa Maria La Scala e Pozzillo

Sono stati consegnati stamattina e si concluderanno in tempi brevi i lavori di ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle forti mareggiate nelle frazioni del Comune di Acireale.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Come spiegato dalla nota del comune acese, i lavori riguarderanno le zone marittime di Stazzo, Santa Maria La Scala e Pozzillo, tutte aree fortemente messe a dura prova nei mesi scorsi dalle mareggiate. L‘intervento – nel totale – avrà un valore da 90.000 euro complessivi.

Acireale, intervento di ripristino dalle mareggiate

Gli interventi di ripristino del valore di € 90.000,00 interesseranno nello specifico i muretti e le staccionate del lungomare di Stazzo, i cigli del molo e i paramenti dei muri del porto e i muretti della piazzetta di Via Mulino di Santa Maria La Scala e la pavimentazione del molo del porticciolo di Pozzillo.

Ripristino da mareggiate: il via a Stazzo

Si comincia da Stazzo. Stamattina alla consegna della lavori alla ditta erano presenti il sindaco Roberto Barbagallo, l’assessore ai Lavori Pubblici Salvo Licciardello, l’assessore ai Porti e Beni demaniali Valentina Pulvirenti. Con loro anche gli assessori Giuseppe Vasta e Francesca Messina, il presidente del consiglio comunale Michele Greco. Ovvero, tutti i componenti della V commissione consiliare presieduta da Lorenzo Leotta, il presidente della III commissione consiliare Enzo Di Mauro, il Responsabile unico del progetto Calogero Vitellaro e il progettista e direttore dei lavori Anna Maria Liotta .

Gli interventi del sindaco Barbagallo e di Licciardello

“Ringraziamo la ditta che si è resa disponibile a iniziare subito i lavori e ad ultimare tutto rapidamente entro il mese. Sono interventi molto semplici, ma essenziali per il decoro e la sicurezza, che ci consentiranno di ridare dignità alle nostre frazioni marinare. Oggi stesso abbiamo effettuato un sopralluogo nella piazza della frazione e abbiamo dato immediato mandato agli uffici di eseguire in somma urgenza i lavori di ripristino dei muretti di recinzione dell’affaccio sul mare, che risultano in cattive condizioni” – ha dichiarato il sindaco di Acireale.

“Oggi consegniamo i lavori di riqualificazione del lungomare di Stazzo e gli altri interventi previsti a seguito dei danni causa dalle mareggiate a Pozzillo e a Santa Maria La Scala. Nella fattispecie su Pozzillo e Santa Maria la Scala si interviene sul porto, su Stazzo invece si interviene sul lungomare con il rifacimento della staccionata in legno e il ripristino di tutti i muretti di delimitazione tra la zona demaniale e il lungomare. Sono interventi che restituiranno decoro a questo lungomare e a questi siti delle nostre frazioni a mare. Avremmo voluto consegnarli già da tempo, ma le lungaggini burocratiche in fase di affidamento dei lavori ci hanno portato dei ritardi inevitabili,- sottolinea l’assessore Salvo Licciardello-. Abbiamo garanzia da parte della ditta che entro il mese di giugno i lavori verranno completati”.