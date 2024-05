Percorsi abilitanti per l’insegnamento, via al bando dell’Università di Catania: come fare domanda

Costi, percorsi disponibili e classi di concorso attive: tutte le opzioni attive per aspiranti insegnanti all'Unict.

L’Università degli Studi di Catania ha pubblicato il bando per l’attivazione dei percorsi abilitanti per l’insegnamento per l’anno accademico 2023/2024.

Ecco tutte le informazioni utili e le modalità di partecipazione ai corsi offerti dall’ateneo per diventare insegnante e – magari – raggiungere punteggi più alti per il prossimo inserimento in GPS o in vista dei prossimi concorsi scuola.

Percorsi abilitanti insegnamento, posti e corsi all’Università di Catania 2023/2024

Unict mette a disposizione:

Percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di 60 CFU ;

; Percorsi universitari abilitanti di formazione iniziale di 30 CFU riservati a favore di coloro che hanno svolto servizio presso le istituzioni scolastiche statali o in scuole paritarie per almeno tre anni, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di conseguire l’abilitazione nei cinque anni precedenti, e di coloro che hanno sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n.73.

Di seguito i posti a disposizione e le classi di concorso attivate.

Tabella corsi e posti per classi di laurea. Bando percorsi abilitanti all’insegnamento di Unict

Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione per percorsi di abilitazione all’insegnamento relativi alla medesima classe di concorso in una sola istituzione.

Requisiti

Percorsi per l’abilitazione all’insegnamento da 60 CFU – Università di Catania. Possesso di uno tra i seguenti:

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di emanazione del bando;

diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione;

iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale, o a un corso di diploma di II livello dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione

iscrizione regolare a un corso di laurea magistrale a ciclo unico coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione.

Percorsi per l’abilitazione all’insegnamento da 30 CFU – Università di Catania

laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, o diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di emanazione del bando o diploma ITP coerente con la classe di concorso oggetto della domanda di ammissione.

E uno dei seguenti requisiti:

tre anni di servizio, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si sceglie di conseguire l’abilitazione, negli ultimi cinque anni presso le istituzioni scolastiche statali o nelle scuole paritarie;

Oppure:

Oppure: aver sostenuto la prova concorsuale relativa alla procedura straordinaria di cui all’art. 59 comma 9 bis del decreto legge 25.05.2021 n. 73.

Come e quando fare domanda

Per l’ammissione ai percorsi abilitanti per l’insegnamento dell’Università degli Studi di Catania bisogna presentare domanda tramite il portale Studenti (https://studenti.smartedu.unict.it/Home). Bisogna:

Collegarsi al portale;

Eseguire registrazione o login;

Cliccare sulla sezione “Immatricolazioni e test d’ingresso” e poi su “Percorsi di formazione e abilitazione docenti su posto comune”;

Andare su “Domanda di partecipazione” – “Bando (classe di concorso di proprio interesse) a.a. 2023/24”

Compilare la domanda, inviare e procedere al versamento della tassa di ammissione di € 100 (non rimborsabile).

Quando iscriversi ai percorsi abilitanti per l’insegnamento Unict?

Si possono presentare domande per l’abilitazione all’insegnamento all’Università di Catania dalle ore 12 del 28 maggio 2024 alle ore 12.00 di giorno 11.06.2024.

Percorsi abilitazione insegnamento Unict, quanto costano?

Il costo per i percorsi dell’Università di Catania sono di:

PERCORSO 60 CFU

2.500 euro in due rate (prima da 1.500 e seconda da 1.000);

2.000 euro per chi ha conseguito i 24 CFU entro il 31 ottobre 2022 (due rate: 1.500 euro la prima, 500 euro la seconda);

1500 euro: per chi è iscritto regolarmente ai corsi di laurea magistrale dell’Università di Catania, da pagare in unica rata.

PERCORSI DA 30 CFU

1500 euro da pagare in unica rata.

Si aggiungono i costi della prova finale (150 euro) e quello della tassa di partecipazione (100 euro, non rimborsabile). Di seguito il bando completo per ulteriori dettagli.

