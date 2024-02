Aggiornamento GPS 2024, tutto ciò che c’è da sapere: requisiti, scadenze e novità

Informazioni utili per gli aspiranti docenti che intendano inserirsi nelle graduatorie provinciali per insegnare nel 2024.

Aggiornamento GPS 2024: il momento per gli aspiranti insegnanti si avvicina e si prevede una nuova ordinanza per regolare le modalità di accesso alle graduatorie e alle assunzioni dalle scuole.

Ecco tutte le novità, arrivate quasi contemporaneamente al concorso docenti che porterà all’assunzione di circa 44mila insegnanti in tutta Italia.

Aggiornamento GPS 2024, quando e per chi

L’aggiornamento delle GPS (Graduatorie provinciali di supplenza) è previsto per la primavera del 2024. Gli aspiranti docenti hanno la possibilità di modificare la domanda precedente o presentarla ex novo, dal 2022 anche con riserva in caso di abilitazione/specializzazione conseguita dopo il termine di presentazione domande.

In genere l’aggiornamento delle GPS per le supplenze a scuola avviene ogni 2 anni.

Cosa prevede la nuova ordinanza sulle GPS 2024 e sulle supplenze

La bozza dell’ordinanza sul funzionamento delle GPS nel 2024, che disciplinerà l’inserimento in graduatoria per i bienni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, è già disponibile, con il parere del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione sul sito del Miur. Saranno queste le tipologie di contratto disponibili:

Supplenze annuali su posto comune o di sostegno disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

Supplenze temporanee per cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Per le assunzioni si parte dalle GAE (graduatorie a esaurimento) e dopo l’esaurimento di queste si passa alle GPS di prima e seconda fascia. Si può fare domanda per una sola provincia.

Le novità

L’aggiornamento delle GPS del 2024 prevede delle novità rispetto al biennio precedente: non serviranno più i 24 CFU per accedere alla seconda fascia, c’è la possibilità di iscriversi in prima fascia con riserva in caso di conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2024, sono concessi 20 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza per presentare domanda.

Non è possibile inserirsi nella graduatoria GPS per il biennio 2024 – 2025 per le seguenti classi di concorso:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all’ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio.

GPS 2024, i requisiti

Ecco cosa serve per iscriversi alle GPS in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze previsto nel 2024:

cittadinanza italiana (o familiari di cittadini italiani o cittadinanza in Stati UE);

età compresa tra i 18 e i 67 anni (all’1 settembre 2024);

godimento dei diritti civili e politici;

per i soggetti all’obbligo, regolarità nel servizio di leva;

per i cittadini non italiani, conoscenza della lingua;

Non essere stati interdetti o esclusi da un lavoro nella pubblica amministrazione per scarso rendimento o per sanzioni disciplinari;

Non essere sottoposti a sanzioni disciplinari o provvedimenti di sospensione cautelare;

Titoli di accesso alla classe di concorso.

Prima e seconda fascia, la differenza

La prima fascia delle GPS per le scuole primarie include soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia, invece, è costituita da studenti che nell’anno accademico 2023/2024 risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda.

Per la scuola secondaria di primo e secondo grado rientrano nella prima fascia coloro che hanno già un titolo specifico di abilitazione. La seconda fascia delle GPS 2024, invece, riguarda aspiranti docenti in possesso del titolo di studio e degli eventuali esami aggiuntivi previsti dalla legge per la specifica classe di concorso.

Per le GPS su sostegno, rientrano nella prima fascia coloro che nel 2024 abbiano il titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado e nella seconda gli aspiranti docenti che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno e che abbiano:

per la scuola dell’infanzia e primaria, il titolo di abilitazione e di accesso alle GPS di seconda fascia;

per la scuola secondaria, l’abilitazione o il titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Come iscriversi ed entrare in graduatoria

Quando si aprono i termini per l’aggiornamento delle GPS nel 2024, gli aspiranti docenti potranno fare domanda di partecipazione entro le 23.59 del 19esimo giorno dalla data indicata dall’ordinanza.

Il servizio è raggiungibile tramite www.inpa.gov.it o anche collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza.

Come aumentare i punti in graduatoria GPS?

In vista dell’aggiornamento delle GPS del 2024 è possibile aumentare il proprio punteggio in graduatoria con dei corsi di aggiornamento e specializzazione:

Master riconosciuti dal Miur;

Corsi di perfezionamento;

Certificazioni linguistiche (fino a 6 punti);

Certificazioni informatiche (da 0,5 a 6 punti);

Incarichi scolastici (fino a 12 punti);

Dottorati di ricerca (fino a 12 punti).

Assunzioni da GPS, proroga al 2025: cosa cambia

Pare che il Miur abbia deciso di non procedere con la proroga dello scorrimento delle graduatorie docenti di prima fascia da sostegno fino al 2025 nel Decreto Milleproroghe 2024. La ragione sarebbero i concorsi previsti a marzo 2024 ed entro la fine dell’anno, con inserimento a partire dall’estate 2024.