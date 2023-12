Concorso docenti, più di 900 posti in Sicilia: ecco le classi più richieste e come fare domanda

Circa 900 le assunzioni in Sicilia: ecco le classi di concorso più richieste e tutte le informazioni utili per partecipare al bando del Miur.

Negli scorsi giorni il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato il concorso Pnrr per l’assunzione di 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Il bando prevede la copertura di 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Sono previste poi, in una seconda tranche, altre 14mila assunzioni da accordi Pnrr.

In Sicilia, in totale sono previste dai bandi circa 900 assunzioni.

Le assunzioni in Sicilia nella scuola primaria e dell’infanzia

La maggior parte dei posti disponibili riguarda la scuola secondaria, dato che per la scuola dell’infanzia e per la primaria sono previsti solo 160 posti. Sono 46 per l’infanzia su posto comune e 9 per il sostegno; 75 per la primaria su posto comune e 30 di sostegno.

Per la Sicilia sono previsti 190 posti più 29 per il sostegno nella secondaria di primo grado. Per quanto riguarda la secondaria di II grado i posti sono 519, di cui 18 per il sostegno.

Concorso scuola, i posti per docenti disponibili in Sicilia

Di seguito i posti nella secondaria di primo grado per classe di concorso in Sicilia (tra parentesi si indicano i posti riservati).

Arte e immagine: 6 (1);

Italiano, storia e geografia: 98 (29);

Lingua italiana per discendenti di lingua straniera: 2 (0);

Matematica e scienze: 30 (9);

Musica: 4 (1);

Tecnologia: 3 (0);

Scienze motorie: 7 (2);

Francese: 2 (0);

Inglese: 5 (1);

Chitarra: 6 (1);

Arpa: 1 (0)

Clarinetto: 1 (0);

Flauto: 5 (1);

Percussioni: 7 (2);

Saxofono: 3 (0);

Tromba: 5 (1);

Spagnolo: 5 (1).

Invece i posti del concorso scuola con fondi Pnrr per la scuola secondaria di secondo grado in Sicilia, in base alla classe di concorso, sono qui di seguito.

Moda: 1 (0);

Discipline geometriche, architettura, design d’arredamento e scenotecnica: 1 (0);

Discipline grafiche, pittoriche e scenografiche: 1 (0);

Discipline grafico pubblicitarie: 2 (0);

Latino: 7 (2);

Discipline letterarie 12 (3);

Latino e greco: 1 (0);

Discipline plastiche e scultura: 1 (0);

Disegno e storia dell’arte: 1 (0);

Filosofia e scienze umane: 2 (0);

Filosofia e storia: 4 (1);

Fisica: 11 (3);

Matematica generale: 57 (17);

Matematica e fisica 70 (20);

Scienze e tecnologie aeronautiche: 5 (1);

Scienze e tecnologie chimiche: 1 (0);

Scienze e tecnologie calzature e moda: 1 (0);

Scienze e tecnologia logistica: 1 (0);

Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica: 1 (0);

Tecnologie delle costruzioni navali: 1 (0);

Tecnologie elettriche ed elettroniche: 35 (10);

Geografia: 1;

Informatica: 33 (9);

Scienze e tecnologie meccaniche: 28 (8);

Scienze e tecnologie nautiche: 17 (5);

Tecnologie tessili e moda: 1 (0);

Scienze economico-aziendali: 1 (0);

Scienze giuridico-economiche: 4 (1);

Matematica applicata: 4 (1);

Scienze motorie e sportive per il concorso di scuola secondaria di secondo grado: 22 (6);

Scienze naturali: 20 (6);

Scienze e tecniche agrarie: 2 (0);

Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali: 1 (0);

Storia dell’arte: 1 (0);

Tecnica della danza contemporanea: 1 (0)

Tecniche di accompagnamento alla danza: 9 (2);

Tecnologie e tecniche della comunicazione multimediale: 8 (2);

Tecnologie musicali 1 (0);

Tecnologia e tecniche per la grafica: 1 (0);

Teoria, analisi e composizione: 1 (0);

Teoria e tecniche della comunicazione: 1 (0);

Lingua e cultura straniera (Inglese): 7 (2);

Lingua e cultura straniera (Spagnolo): 2 (0);

Percussioni: 1 (0);

Pianoforte: 1 (0);

Lingua e cultura straniera (Neogreco): 4 (1);

Sassofono 1 (0).

Il concorso Pnrr docenti per la scuola secondaria di II grado, il cui bando è stato pubblicato nelle scorse settimane, prevede anche dei posti per dei laboratori scolastici in Sicilia. Ecco l’elenco:

Laboratorio di fisica: 4 (1);

Laboratorio di logistica: 1 (0);

Laboratorio di odontotecnica: 2 (0);

Laboratorio di ottica: 10 (3);

Laboratorio di scienze e tecnologie agrarie: 1 (0);

Laboratori di scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche: 7 (2);

Laboratori di scienze e tecnologie della calzatura e della moda: 1 (0);

Laboratori di scienze e tecnologie delle costruzioni: 1 (0);

Laboratori di scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche: 4 (1);

Laboratori di scienze e tecnologie informatiche: 4 (1);

Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche: 46 (13);

Laboratori di scienze e tecnologie tessili, dell’abbigliamento e della moda: 10 (3);

Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali: 12 (3);

Conversazione in lingua francese: 1 (0);

Conversazione in lingua inglese: 1 (0);

Conversazione in lingua russa: 2 (0);

Conversazione in lingua portoghese: 4 (1);

Per il sostegno ci sono 29 posti per il primo grado (più 8 riservati) e 18 (più 5 riservati) per il secondo grado.

Concorso Pnrr docenti, quando e come presentare domanda

I bandi sono due: uno per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia e primaria su posto comune e di sostegno e uno per la secondaria di primo e secondo grado con le stesse posizioni. I candidati possono presentare istanza di partecipazione in un’unica Regione. Per presentare domanda e accedere al concorso Pnrr per docenti c’è tempo fino alle 23.59 del 9 gennaio 2024.

La domanda si può presentare solo in modalità telematica attraverso il Portale Unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it, utilizzando Spid o Cie. Occorre essere abilitati al servizio “Istanze online”. Il servizio è raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, all’indirizzo www.miur.gov.it. è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria pari a dieci euro per ogni classe di concorso/tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”.

I requisiti

Per l’infanzia e la primaria serve uno dei seguenti titoli: titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria; diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali (entro l’anno scolastico 2001/2002).

Per le candidature di sostegno i candidati al concorso docenti devono avere un titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per la secondaria di primo e di secondo grado servono i seguenti titoli: laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma Afam di II livello; abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso.

Come si svolgerà la prova

Il concorso Pnrr docenti avrà una prova scritta da svolgere in modalità “computer based” in 100 minuti, con 50 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze e competenze in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico-metodologico, lingua inglese e competenze digitali. Dopo la prova scritta ci sarà l’orale sulla disciplina per la quale il candidato si presenta: competenze didattiche, progettazione, uso delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali. È stata introdotta, come prova, anche una lezione simulata.

