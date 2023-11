Istruzione, pubblicati i decreti per il concorso docenti 2023

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito i documenti sul bando per il prossimo concorso docenti 2023.

Sono stati pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito i documenti sul bando per il prossimo concorso docenti 2023. Si tratta dei decreti ministeriali 205 e 206 relativi alle procedure concorsuali – della fase straordinaria e ordinaria – dei concorsi per la scuola dell’Infanzia, primaria, secondaria di I e II grado. Sono presenti i relativi allegati (Programmi e Tabelle di valutazione dei titoli) e uno specifica le competenze e le conoscenze che il candidato deve dimostrare di avere. In un altro documento, invece, sono inserite le informazioni sulle valutazioni dei titoli che serviranno per formare una graduatoria nella fase preselettiva del concorso.

Chi può accedere?

È necessario possedere una laurea coerente con la classe di concorso oggetto del bando nonché l’abilitazione per la specifica classe di concorso. Nel caso in cui non si possiede il suddetto requisito servono 3 anni di servizio negli ultimi 5 entro il termine di presentazione della domanda svolti in scuole statali, pure non continuativi, di cui almeno uno specifico o una laurea coerente con la classe di concorso oggetto del concorso più 24 CFU conseguiti entro il 31 ottobre 2022.

Come funzionano le domande per il concorso docenti?

Dunque se si possiedono i requisiti il candidato potrà scegliere una regione in cui la classe di concorso è bandita. Relativamente per la scuola secondaria si può concorrere per massimo 4 procedure, una classe di concorso della secondaria di primo grado, una classe di concorso della secondaria di II grado, sostegno primo grado + sostegno II grado. Infine nel momento in cui verrà pubblicato il bando sul Portale Unico del Reclutamento ci saranno 30 giorni di tempo al fine di presentare la richiesta.