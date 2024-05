Auto ecologiche, arriva il contributo dalla Regione

Emanato il decreto dell’assessorato che conferma il sostegno di 2.500 o 5.000 euro a chi acquista mezzi elettrici o ibridi. L’obiettivo è ridurre l’inquinamento atmosferico incentivando il ricorso a veicoli green. Ecco chi può beneficiarne

PALERMO – Ridurre le emissioni del traffico veicolare si può e si deve, e la Regione siciliana vuole sostenere il cambiamento con un contributo per l’acquisto di auto ecologiche. L’assessorato regionale delle Infrastrutture e mobilità ha emesso il decreto per l’accesso ai fondi, come previsto dall’articolo 87 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, che stabilisce che “al fine di ridurre l’inquinamento atmosferico, migliorare la qualità dell’aria e promuovere una mobilità sostenibile, la Regione è autorizzata a concedere contributi a persone fisiche per la rottamazione di veicoli usati di classe da Euro 0 a Euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli con alimentazione elettrica o ibrida di classe Euro 6”.

Contributo di 5.000 euro per l’acquisto di un veicolo elettrico

Fino all’esaurimento delle somme stanziate nell’esercizio finanziario 2024, il contributo erogabile per l’acquisto del veicolo nuovo con alimentazione elettrica è pari a 5 mila euro, mentre per l’acquisto del veicolo nuovo full ibrida di classe Euro 6 è pari a 2.500 euro. Per i residenti nei Comuni di Leni, Malfa, Santa Marina Salina, Lipari, Lampedusa e Linosa, Pantelleria, Favignana e Ustica ed i cosiddetti “comuni montani”, il contributo è incrementato di mille euro. La richiesta andrà presentata entro il 30 novembre prossimo.

I beneficiari sono le persone fisiche che risiedono in un Comune del territorio della Regione siciliana alla data di pubblicazione del decreto, in possesso di patente di guida B e BS, che vogliono acquistare un veicolo di prima immatricolazione con alimentazione elettrica o full ibrida di classe Euro 6. Ogni soggetto può presentare una sola domanda di contributo per l’acquisto di un solo veicolo. Il mezzo acquistato deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 18 mesi successivi a tale intestazione o cointestazione, pena la revoca del contributo.

Il concessionario venditore potrà direttamente anticipare il contributo all’atto dell’acquisto, richiedendone il rimborso al dipartimento regionale Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti. In questo caso, il concessionario venditore, per ottenere il rimborso del credito anticipato al beneficiario del contributo regionale, dovrà ottenere dall’acquirente l’atto di cessione del credito a proprio nome. Non potrà essere erogato il contributo con il contratto di leasing operativo. Per accedere al contributo dovrà essere presentata l’istanza, redatta secondo il modello preparato dall’assessorato, e trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del dipartimento delle Infrastrutture.

Contributo fino ad esaurimento fondi

L’assessorato, con apposito decreto, nominerà una commissione interna di verifica formale dei requisiti e della documentazione. A seguito dell’istruttoria da parte della commissione interna, l’amministrazione regionale predisporrà, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza e fino ad esaurimento dei fondi disponibili, l’impegno e la liquidazione agli aventi diritto al contributo. I fondi disponibili per il 2024 sono appena 94 mila, contro i 344 mila della prima previsione. Ma si vocifera della possibilità di aumentare il budget nel corso dell’anno. Per il 2025 e il 2026 è previsto uno stanziamento di 250 mila euro per ciascun anno.

I contributi regionali si vanno ad affiancare ai contributi messi a disposizione dal ministero delle Imprese e del made in Italy per acquistare veicoli non inquinanti. Quelli attualmente in vigore seguono lo stesso schema degli anni scorsi, con bonus fino a 5.000 euro per le auto elettriche e a 4.000 euro per le ibride plug-in, mentre la dotazione per le auto termiche è già terminata.

Tuttavia, si attendono a breve notizie dei nuovi incentivi 2024, che saranno disponibili nelle prossime settimane e che promettono sconti molto più sostanziosi, fino a 13.750 euro, e una rinnovata e ben più ampia dotazione per le auto a benzina e diesel e ibride tradizionali, anche usate.