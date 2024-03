Auto elettriche, l’Italia al dodicesimo posto in Europa per numero di colonnine

I Paesi Bassi leader del settore, bene anche Francia e Germania

Nell’ambito delle auto elettriche, l’Italia continua a soffrire il confronto con il resto d‘Europa. Secondo uno studio fatto di recente, il poco successo dell’elettrico tra gli italiani si nota già dal numero di colonnine di ricarica diffuse per il Paese, nettamente inferiore rispetto a quello di altri Stati.

Colonnine elettriche, i numeri in Italia

Come emerso da alcuni studi recenti, l’Italia si ritrova attualmente al dodicesimo posto in classifica per numero di colonnine diffuse nel proprio territorio. Nello specifico, il dato è di circa 69 colonnine di ricarica ogni 100.000 abitanti.

Colonnine elettriche, i numeri in Europa: Paesi Bassi leader nel settore

Come detto, in Italia c’è una diffusione minore delle colonnine elettriche rispetto all’Europa. Nello specifico, i leader in questo settore sono indubbiamente Paesi Bassi, Germania e Francia. I primi, contano circa 827 colonnine ogni 100.000 abitanti, la Germania 145 e la Francia 177. Un dato nettamente superiore a quello italiano, fermo al 69.