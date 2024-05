Aggiornamento graduatorie Gps 2024, come e quando fare domanda con “Istanze online”

Via alle domande per l'inserimento in prima e seconda fascia: ecco tutte le informazioni utili.

GPS 2024: è arrivato il momento dell’aggiornamento delle graduatorie per inserirsi in prima e seconda fascia per le supplenze docenti a scuola.

Ecco tutti i requisiti e le istruzioni per fare domanda correttamente.

GPS aggiornamento 2024, come e quando fare domanda

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato con ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024 l’aggiornamento biennale delle graduatorie provinciali di supplenza di I e II fascia (GPS) e delle corrispondenti graduatorie di istituto.

Sarà possibile fare domanda online attraverso il Portale Unico del reclutamento per la pubblica amministrazione inPA (www.inpa.gov.it) o attraverso il Servizio Istanze Online di Polis dalle ore 12 del 20 maggio 2024 alle ore 23.59 del 10 giugno 2024.

Cosa sono le GPS e quando è l’aggiornamento

Le Gps sono Graduatorie provinciali di supplenza e sono uno strumento – oltre ai concorsi scuola – per accedere all’insegnamento. Le graduatorie funzionano su base provinciale. Si distinguono:

Supplenze annuali su posto comune o di sostegno disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico;

su posto comune o di sostegno disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l’anno scolastico; Supplenze temporanee per cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico;

per cattedre non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell’anno scolastico; Supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

Le GPS sono per aspiranti docenti e non coincidono con le graduatorie ATA, riservate a coloro che intendono lavorare a scuola come personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Leggi l’ordinanza per l’aggiornamento 2024 – 2026

Differenze tra prima e seconda fascia

La prima fascia delle GPS per le scuole primarie include soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; la seconda fascia, invece, è costituita da studenti che nell’anno accademico 2023/2024 risultino iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda. Per la scuola secondaria di primo e secondo grado rientrano nella prima fascia coloro che hanno già un titolo specifico di abilitazione.

La seconda fascia delle GPS 2024, invece, riguarda aspiranti docenti in possesso del titolo di studio e degli eventuali esami aggiuntivi previsti dalla legge per la specifica classe di concorso.

Per le GPS su sostegno, rientrano nella prima fascia coloro che nel 2024 abbiano il titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado e nella seconda gli aspiranti docenti che entro il termine di presentazione della domanda abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno e che abbiano:

per la scuola dell’infanzia e primaria, il titolo di abilitazione e di accesso alle GPS di seconda fascia;

per la scuola secondaria, l’abilitazione o il titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

I requisiti e le novità

I requisiti comuni per accedere a tutte le GPS 2024 sono quelli per accedere, in generale, ai concorsi pubblici. Ecco l’elenco:

cittadinanza italiana (o familiari di cittadini italiani o cittadinanza in Stati UE);

età compresa tra i 18 e i 67 anni (all’1 settembre 2024);

godimento dei diritti civili e politici;

per i soggetti all’obbligo, regolarità nel servizio di leva;

per i cittadini non italiani, conoscenza della lingua;

Non essere stati interdetti o esclusi da un lavoro nella pubblica amministrazione per scarso rendimento o per sanzioni disciplinari;

Non essere sottoposti a sanzioni disciplinari o provvedimenti di sospensione cautelare;

Titoli di accesso alla classe di concorso.

Requisiti GPS 2024

Graduatorie provinciali di supplenza di I fascia

abilitazione per le graduatorie dell’Infanzia, Primaria, I grado e II grado e personale educativo;

specializzazione per le graduatorie di sostegno.

Graduatorie provinciali di supplenza di II fascia

essere iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive e possedere almeno 150 CFU entro il termine di presentazione della domanda dell’aggiornamento GPS 2024 (per scuola d’infanzia e scuola primaria).

Possesso del titolo di studio previsto per l’accesso al concorso ed eventuali titoli aggiuntivi (scuola secondaria).

Per sostegno, in vista dell’aggiornamento delle GPS 2024 – 2026, possono accedere alla seconda fascia gli aspiranti docenti che, privi del titolo di specializzazione, abbiano maturato tre anni di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e siano in possesso del titolo di abilitazione o di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Graduatorie di istituto

Assieme alla domanda di inclusione nelle GPS 2024, l’aspirante a supplenza può presentare domanda per l’inserimento nelle graduatorie di istituto, indicando fino a 20 istituzioni scolastiche nella stessa provincia scelta per l’inserimento nella GPS, per ciascun posto comune, classe di concorso, posto di sostegno per il quale ha titolo.

Novità

L’aggiornamento delle GPS del 2024 prevede delle novità rispetto al biennio precedente: non serviranno più i 24 CFU per accedere alla seconda fascia, c’è la possibilità di iscriversi in prima fascia con riserva se si consegue il titolo entro il 30 giugno 2024. Non è possibile inserirsi nella graduatoria GPS dal biennio 2024 – 2025 per le seguenti classi di concorso:

A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;

A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;

A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;

A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

B-01 Attività pratiche speciali;

B-29 Gabinetto fisioterapico;

B-30 Addetto all’ufficio tecnico;

B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;

B-32 Esercitazioni di pratica professionale;

B-33 Assistente di Laboratorio.

Per queste classi di concorso, in vista dell’aggiornamento GPS 2024, potranno fare domanda di aggiornamento/trasferimento solo gli aspiranti già presenti nelle suddette classi di concorso per il biennio 2022/2023 e 2023/2024.

Come inserirsi in graduatoria

In vista dell’aggiornamento delle GPS per il biennio 2024 – 2026, gli aspiranti docenti dovranno inviare le domande attraverso il portale Inpa o il Servizio Istanze Online. Si ricorda che i portali sono attivi 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Aggiornamento Gps 2024, come usare “Istanze online”

Per accedere al servizio Istanze online bisogna:

Essere in possesso di un’utenza valida per l’accesso o registrarsi cliccando “accedi” e autenticandosi e abilitandosi al servizio.

Leggi la guida operativa della piattaforma Polis

Cosa fa punteggio

In vista dell’aggiornamento delle GPS del 2024 è possibile aumentare il proprio punteggio in graduatoria con dei corsi di aggiornamento e specializzazione:

Master riconosciuti dal Miur;

Corsi di perfezionamento;

Certificazioni linguistiche (fino a 6 punti);

Certificazioni informatiche (da 0,5 a 6 punti);

Incarichi scolastici (fino a 12 punti);

Dottorati di ricerca (fino a 12 punti).

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Immagine di repertorio