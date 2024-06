Catania, minaccia i passanti e ferisce alcuni poliziotti: 31enne in manette

Un uomo di 31 anni è stato arrestato e portato in carcere a Catania dopo aver ferito alcuni poliziotti intervenuti per fermarlo

Uno straniero di 31 anni che a Catania minacciava i passanti in via Monserrato con un oggetto metallico appuntito è stato tratto in arresto dalla Polizia per violenza, minaccia, resistenza al pubblico ufficiale e lesioni.

L’uomo ha ferito gli agenti

L’uomo, irregolare in Italia, ha anche ferito alcuni agenti, che hanno dovuto far ricorso alle cure mediche. Per sottrarsi al controllo l’uomo ha tentato di allontanarsi ma è stato bloccato dopo che gli agenti in moto hanno cinturato la zona.

Scatta il carcere

Dopo le formalità di rito, d’intesa con il pm, l’uomo è stato portato nel carcere di Piazza Lanza a disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha poi convalidato l’arresto e disposto la misura della custodia cautelare in prigione.



