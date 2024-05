Personale ATA: requisiti, ruoli e come fare domanda per la prima volta

Per essere inseriti all'interno delle famose graduatorie da cui potrebbe poi scattare l'assunzione, la domanda deve essere presentata in via telematica

Come fare domanda per personale ATA per la prima volta? Una richiesta molto gettonata in periodo di concorsi pubblici. Di seguito, una breve guida su come presentare la domanda e una panoramica sui prossimi programmi previsti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito in tale ambito.

Personale ATA, come presentare la domanda per la prima volta

Come fare domanda per personale ATA per la prima volta? Per essere inseriti all’interno delle famose graduatorie da cui potrebbe poi scattare l’assunzione, la domanda deve essere presentata in via telematica. Il tutto, attraverso il servizio Istanze Online del Ministero dell’Istruzione e del Merito accessibile tramite la piattaforma POLIS (Presentazione On Line delle IStanze) entro i termini di scadenza.

Come spiegato, il servizio è raggiungibile direttamente dall’homepage del sito del Ministero (www.miur.gov.it). Il servizio, è attivo fino alle ore 14.00 del 30 maggio 2024.

Requisiti, ruoli e qualifiche necessarie

Al concorso per il personale ATA, possono partecipare tutti coloro che hanno età compresa tra i 18 e i 67 anni, anche senza esperienza. Tuttavia, bisogna essere in possesso dei requisiti necessari differenti per ogni Area: