Portale studenti Unict Smart Edu, la guida: come funziona e a cosa serve

Dall'iscrizione alla domanda di laurea e alla prenotazione degli esami: ecco come funziona il portale a disposizione degli studenti dell'Università di Catania.

Il Portale studenti Unict Smart Edu è uno strumento indispensabile per tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Catania: serve a gestire l’intera carriera accademica, dall’iscrizione alla laurea, così come tasse e richieste varie.

Ecco la guida completa su come utilizzarlo, valida per l’anno accademico 2023-2024.

Portale studenti Unict Smart Edu, cos’è e a cosa serve

Il portale studenti Unict è lo strumento online messo a disposizione dall’Università di Catania per la gestione delle “procedure amministrative che riguardano le carriere degli studenti, dall’accesso ai corsi di studio al conseguimento della laurea, inclusa la contribuzione studentesca (tasse, scadenze, modalità di pagamento, esoneri e rimborsi)”.

Serve a iscriversi (anche alle prove d’accesso), a prenotare appelli per sostenere un esame, a pagare le tasse, a richiedere stage e tirocini, a modificare/sospendere/chiudere la carriera universitaria e a fare domanda di laurea. All’interno ci sono anche importanti documenti per gli studenti universitari che devono dimostrare l’iscrizione a un corso di laurea (come, a titolo di esempio, gli studenti lavoratori).

I servizi offerti dal portale studenti Unict e l’App

In breve, sul portale studenti Unict Smart edu si trovano informazioni e servizi relativi a:

Immatricolazione e iscrizione ai corsi di studio (pre e post laurea);

ai corsi di studio (pre e post laurea); Gestione della carriera (piano di studi, certificati, appelli, esami, stage e tirocini, laurea);

(piano di studi, certificati, appelli, esami, stage e tirocini, laurea); Servizi didattici (prenotazione aule, tirocini, mobilità internazionale, trasporti);

(prenotazione aule, tirocini, mobilità internazionale, trasporti); Tasse (pagamenti e rimborsi).

Si ricorda che esiste anche un’App per accedere al Portale Studenti Unict Smart Edu tramite smartphone ed è disponibile sia su Google Play che su App Store.

Iscrizione, login e tasse universitarie: come accedere a Smart Edu

Il primo step per utilizzare il Portale studenti Unict Smart Edu è effettuare il login: per accedere alla piattaforma bisogna:

Andare sul sito https://studenti.smartedu.unict.it/Login;

Autenticarsi: nella nuova versione del portale si può accedere con le proprie credenziali (Codice fiscale+password), tramite Spid o Carta d’identità elettronica.

Di seguito un tutorial offerto da Unict:

Come iscriversi all’Università di Catania

Per le immatricolazioni ci sono delle date ben precise:

Iscrizione primo anno: dal 15 giugno al 28 settembre 2023

Iscrizione anni successivi al primo: dall’1 agosto al 31 ottobre 2023

Lo studente in possesso dei requisiti per l’accesso al corso di laurea d’interesse, dovrà procedere all’immatricolazione o all’iscrizione esclusivamente online. Bisogna:

Collegarsi al Portale Studenti Unict Smart Edu;

Compilare la domanda di immatricolazione o iscrizione nella sezione “Immatricolazione e test d’ingresso” o “Rinnovo iscrizione” inserendo i dati previsti, compresa l’autorizzazione a importare il valore ISEE Università;

Stampare il bollettino di pagamento della Quota Fissa (156 euro) ed effettuare il pagamento, online o nei punti autorizzati, secondo le scadenze indicate.

Allegare fototessera in formato digitale.

Lo studente può iscriversi – tramite il portale studenti Unict – anche a corsi singoli o extracurriculari. Basta andare al menù “corsi singoli” e scegliere l’insegnamento di proprio interesse. Alla sezione “Pagamenti” è disponibile l’eventuale contributo da pagare per il corso.

Pagamenti, rimborsi ed esoneri

Il Portale studenti ha una voce “Pagamenti“, dove ciascun iscritto può consultare le tasse dovute all’Università di Catania, così come le eventuali more e i contributi non versati. C’è anche una sezione “Rimborsi“: in caso di importi in eccesso calcolati dal sistema informatico per errore, lo studente non dovrà presentare domanda ma troverà sul portale studenti Unict le somme da ricevere e le modalità; in caso di importi in eccesso pagati dallo studente, invece, l’interessato dovrà fare richiesta online sempre attraverso la voce “Rimborsi” del portale.

Gestire, modificare o chiudere la carriera con Portale studenti Unict

Nella sezione “Carriera, Piano di Studi, Esami”, lo studente può:

Organizzare il piano di studi ;

; Ottenere certificazioni e informazioni sulla carriera ;

; Prenotare esami e prove intermedie;

e prove intermedie; Presentare domande per: cambio di ordinamento, trasferimento in entrata o in uscita, rinuncia o revoca della rinuncia agli studi, riconoscimento crediti, riconoscimento dello status di studente lavoratore, collaborazioni part-time, ottenere riconoscimenti straordinari per studenti in condizioni economiche disagiate, tesserarsi al Centro universitario sportivo (CUS Catania), ottenere contributi per i trasporti e l’alloggio, assegnazione di premi di STMicroelectronics, accedere al Premio Francesco Leanza o al bando “Unict ti porta al teatro”.

Come fare la rinuncia agli studi Unict?

La rinuncia agli studi, così come la revoca, si può fare online attraverso il Portale studenti Unict. La sezione da cercare è “Carriera, Piano di Studi ed Esami” – “Domande” e “Rinuncia/revoca della rinuncia agli studi”.

Esami, tirocinio e stage

Come prenotare un esame sul portale studenti Unict

Il portale studenti Unict ha una sezione interamente dedicata alla gestione della carriera dello studente. Per sostenere un esame o una prova intermedia, bisogna:

Autenticarsi sul portale;

Accedere alla sezione “ Carriera, Piano di Studi, Esami “;

“; Cliccare su “ Prenotazione Appelli ” o “ Prenotazione prova intermedia “;

” o “ “; Selezionare l’esame di proprio interesse e prenotare entro i tempi stabiliti.

Procedure per tirocini, stage e altre domande

Il portale studenti Unict Smart Edu offre una sezione “Stage e tirocini“, che permette di:

Visualizzare le offerte di tirocinio;

Autocandidarsi per un tirocinio;

Accedere ai progetti formativi dell’Università;

Visualizzare eventuali richieste di contatto da parte dello studente;

Caricare, aggiornare o autorizzare l’auto-compilazione del proprio CV.

Nella sezione “Carriera, Piano di Studi, Esami”, lo studente può accedere anche a tutte le informazioni e le domande per la “Mobilità internazionale“.

Domanda di laurea con il portale studenti Unict

Stai per laurearti? Nel portale studenti Unict c’è una sezione dedicata ai laureandi. Basta accedere alla piattaforma e cliccare su “Carriera, Piano di Studi ed esami” e poi su “Conseguimento del titolo“. Da questa sezione, lo studente può:

Fare richiesta di assegnazione della tesi;

Presentare la domanda di laurea/conseguimento del titolo;

Caricare la tesi;

Pagare la tassa di laurea;

Presentare l’istanza di ammissione all’esame finale per dottorati.

Portale studenti Unict Smart Edu non funziona, cosa fare

In caso il portale studenti non funzioni, si può contattare l’Urp (Ufficio relazioni con il pubblico dell’Università).

​Telefono +39 095 730 7777

WhatsApp +39 338 5063273

Mobile +39 339 5817890

MS Teams urp@unict.it

Email urp@unict.it

Orari di ricevimento al pubblico

da lunedì a venerdì (mercoledì chiuso): ore 10-12:30

martedì e giovedì: anche dalle 15 alle 16:30