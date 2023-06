Via alle immatricolazioni all’Università di Catania per l’anno 2023 – 2024: la guida completa

La guida per i futuri studenti dell'Università degli Studi di Catania: ecco quando e come sarà possibile immatricolarsi e quali sono i corsi a numero programmato.

Via alle immatricolazioni all’Università degli Studi di Catania per l’anno accademico 2023 – 2024 a partire dal 15 giugno 2023: ecco la guida all’immatricolazione fornita direttamente dal sito ufficiale Unict.

Università di Catania, calendario anno accademico 2023 – 2024

Sarà possibile procedere all’immatricolazione a Unict dal 15 giugno al 28 settembre 2023, mentre per l’iscrizione agli anni successivi al primo si potrà procedere dall’1 agosto al 31 ottobre. Si precisa che per i corsi di studio a numero programmato le date di chiusura per le immatricolazioni sono stabilite dai relativi bandi.

Di seguito il calendario accademico previsto e riportato nella guida dello studente disponibile sul sito dell’Università di Catania.

Calendario Attività formative

Dal 2 ottobre 2023 al 19 gennaio 2024 Primo periodo di Attività formativa;

Dal 4 marzo al 17 giugno 2024 Secondo periodo di Attività formativa

Sessione d’esami Unict 2023 – 2024

Prima sessione di norma 22 gennaio / 1 marzo 2024

Seconda sessione di norma 19 giugno / 31 luglio 2024

Terza sessione di norma 28 agosto / 29 settembre 2024

Ciascun dipartimento di Unict presenta i calendari completi relativi all’inizio delle lezioni e agli esami, ai quali sarà possibile prenotarsi tramite il portale degli studenti.

Sessione di Laurea

Il calendario delle prove finali viene pubblicato nel sito web di ciascun Dipartimento dell’Unict.

Come immatricolarsi

Per immatricolarsi e iscriversi basta seguire gli avvisi e i bandi pubblicati sul sito dell’Università di Catania alla sezione “Didattica – Immatricolazioni e iscrizioni – Procedure”.

Le immatricolazioni a Unict si effettuano esclusivamente online attraverso il Portale Studenti Smart Edu. Basta:

Accedere alla propria pagina personale sul “Portale Studenti” (anche con SPID); Compilare la domanda d’immatricolazione o iscrizione online; Selezionare – durante la compilazione della domanda – la voce dell’autorizzazione a importare il valore ISEE Università; Stampare il bollettino di pagamento della quota fissa, pari a 156 euro, ed effettuare il pagamento secondo le modalità indicate; Allegare fototessera digitale; Inviare domanda.

Immatricolazione Unict 2023 – 2024, la guida

Sarà possibile effettuare l’immatricolazione all’Unict per l’anno accademico 2023/2024 dal 15 giugno al 28 settembre 2023. Per gli anni successivi al primo, le iscrizioni saranno aperte dall’1 agosto al 31 ottobre. agosto al 31 ottobre 2023. Gli studenti potranno scegliere tra 55 corsi di laurea (8 corsi di laurea magistrale a ciclo unico, 47 di laurea triennale – 13 dei quali per le Professioni Sanitarie).

Unict, i corsi a numero programmato nazionale e locale

Corsi di studio a numero programmato nazionale con graduatoria nazionale:

LM-41 – Medicina e chirurgia (6 anni) – Abilitante;

LM-41 – Medicine and Surgery (6 anni) – Abilitante;

LM46 – Odontoiatria e protesi dentaria (6 anni) – Abilitante.

Numero programmato nazionale con graduatoria locale

LM-4 c.u. – Architettura (5 anni) – Unict Siracusa;

L/SNT 1 – Infermieristica (3 anni)

L/SNT 2 – Logopedia (3 anni)

L/SNT 3 – Tecniche audioprotesiche (3 anni)

L/SNT 3 – Tecniche di laboratorio biomedico (3 anni)

L/SNT 1 – Ostetricia (3 anni)

L/SNT 3 – Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

L/SNT 2 – Tecnica della riabilitazione psichiatrica (3 anni)

L/SNT 3 – Dietistica (3 anni)

L/SNT 3 – Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (3 anni)

L-SNT 4 – Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (3 anni)

L/SNT 2 – Fisioterapia (3 anni)

L/SNT 2 – Ortottica ed assistenza oftalmologica (3 anni)

L/SNT 2 – Terapia occupazionale (3 anni)

Accesso programmato locale con graduatoria locale:

L-18 – Economia aziendale (3 anni)

L-33 – Economia (3 anni)

L-22 – Scienze motorie (3 anni)

L-19 – Scienze dell’educazione e della formazione (3 anni)

L-24 – Scienze e tecniche psicologiche (3 anni) – Abilitante

L-39- L40 – Sociologia e Servizio Sociale percorso di Servizio Sociale (3 anni).

Immagine di repertorio