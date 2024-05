Ponte sullo Stretto, il report di Conflavoro: “Boom di guadagni per 6,5 miliardi l’anno”

Anche il ministro Salvini nei giorni scorsi aveva parlato delle prospettive di guadagno

“Con il Ponte sullo Stretto si stima un guadagno annuo per la Sicilia di circa 6,5 miliardi di euro e un aumento del 7,4% di pil regionale. Si stimano inoltre 15 mila posti di lavoro ogni anno“. E’ quanto emerge dal report di Conflavoro Sicilia. Nella giornata di ieri il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini era tornato sul tema in una diretta social, parlando delle possibilità di ricchezza al momento del completamento dell’opera: “Il Ponte lo facciamo, secondo le stime darà oltre 100 mila posti di lavoro in tutta Italia e 20 miliardi di pil, di ricchezza in più”.

Ponte sullo Stretto tra criticità e prospettive future

Il progetto del Ponte sullo Stretto allo stato attuale è oggetto di indagine della Procura dopo l’esposto presentato dalle forze di opposizione, legato alla regolarità del progetto. In molti sostengono che in Sicilia le priorità sono altre, tra cui i collegamenti ferroviari e le autostrade, altri invece vedono il ponte come un’opera necessaria per il futuro. La questione espropri inoltre non ha fatto altro che alimentare le polemiche.

