Siracusa, colpi d’arma da fuoco esplosi in galleria: denunciato 22enne

Il giovane, non rendendosi conto della gravità del suo gesto, sparava per puro spirito goliardico.

Nel tardo pomeriggio di ieri, alcuni automobilisti segnalavano che da un’autovettura di grossa cilindrata di colore nero un soggetto esplodeva colpi d’arma da fuoco all’interno della galleria San Demetrio sull’autostrada Catania – Siracusa.

Il comprensibile panico che ne era scaturito ha immediatamente fatto scattare l’intervento congiunto degli uomini del Commissariato di P.S. e della Polizia Stradale di Lentini.

I colpi d’arma da fuoco esplosi in galleria

Gli inquirenti hanno ricevuto il numero di targa del veicolo. Dunque, si sono posti sulle tracce dell’autovettura nera dalla quale erano stati esplosi i colpi d’arma da fuoco nella galleria.

Gli agenti hanno rintracciato il resposabile in un giovane di 22 anni, che da qualche tempo aveva acquistato una pistola a salve. Questi, mentre si trovava in auto con un amico, non considerando la gravità e la pericolosità del suo gesto, esplodeva dei colpi di pistola a salve per puro spirito goliardico.

Recatisi a casa del giovane i Poliziotti rinvenivano l’arma giocattolo, priva del previsto tappo rosso. Hanno, dunque, denunciato il giovane che solo allora si è reso conto della gravità dell’atto compiuto.