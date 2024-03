Lavoro a Catania, 109 posizioni aperte all’azienda STMicroeletronics: ecco come candidarsi

Numerose le figure ricercate in città dall'azienda italo-francese

L’azienda italo-francese STMicroelectronics produttrice di semiconduttori e componenti elettronici cerca a Catania nuove figure che richiedono quasi tutte una laurea (per lo più di tipo ingegneristico), anche triennale, ma ci sono anche offerte di lavoro per diplomati, come ad esempio quella di Addetto alla Sicurezza o quella di Support Engineering per la quale è richiesto il diploma di Perito Meccanico o Elettrotenico.

Lavoro a Catania, le figure ricercate

Hardware Developer

Talent Management Regional Head

Device Engineering

Application Engineer

IT Solutions – Support Engineering

Validation & Characterization

Product Engineering

Manufacturing Training

Digital Verification

Automation and Robotizazion Specialist

Process and Equipment Engineering Team

Technical Marketing Manager

Addetto alla Sicurezza (Diploma di istruzione secondaria superiore)

Ingegnere Meccanico

Sic Process Engineering

Support Engineering

Facility Operation and Maintenance Technician

Facilities Site Services Specialist

PowerGaN Marketing

Buyer

Hook-up & CAD Engineer

Support Engineering M/F

Lavoro a Catania, come candidarsi

Per candidarsi basterà inviare il proprio curriculum al seguente indirizzo mail https://stcareers.talent-soft.com/job/list-of-jobs.aspx

Lavoro a Catania, di cosa si occupa la STMicroelectronics

STMicroelectronics è uno dei leader mondiali nella produzione di componenti utilizzati nell’elettronica di consumo, nell’automotive, nei personal computer, negli smartphone e nel settore industriale. Conta più di 50.000 dipendenti in 35 Paesi nel mondo.

