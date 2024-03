Pandora assume a Catania: ecco le posizioni aperte e come candidarsi

Il famoso brand di gioielli in argento è alla ricerca di personale: ecco le informazioni utili per inviare la propria candidatura.

Opportunità di lavoro e assunzione da Pandora, il brand di gioielli conosciuto per i suoi bracciali componibili, amatissimo da tutte le fasce d’età. La sede è quella del Centro commerciale Katanè, a Gravina di Catania.

Assunzioni Pandora Catania: le info utili

Le posizioni aperte

Il brand Pandora ricerca Sales associate part-time, per far vivere un’esperienza d’acquisto unica, ispirando ognuno ad esprimere se stesso in modo creativo, grazie ad una gamma di gioielli dal design contemporaneo, di alta qualità e a prezzi accessibili.

La proposta prevede un inserimento part-time: 21 ore settimanali distribuite su turni.

Area di responsabilità

Il brand di gioielli Pandora, nell’annuncio di assunzioni a Catania, specifica quali sono le responsabilità che il candidato si troverà a dover affrontare.

Per quanto riguarda la vendita vera e propria:

Attività di vendita in linea con la strategia aziendale;

Raggiungimento delle performance di vendita secondo gli obiettivi assegnati;

Attività post vendita secondo le linee guida aziendali.

Per quanto riguarda l’organizzazione del punto vendita:

Organizzazione del back office e del punto vendita;

Gestione, cura e movimentazione del prodotto;

Attività inventariali.

Requisiti

I requisiti per potersi candidare sono i seguenti:

Conoscenza e comprensione dei principali KPI’s;

Conoscenza delle operazioni di cassa;

Conoscenza delle procedure di apertura e chiusura del punto vendita;

Conoscenza base dei principali strumenti informatici (in particolare del pacchetto Office);

Eccellente orientamento al servizio, capacità di creare un’ottima relazione con il cliente e di comprenderne bisogni/aspettative;

Passione per il prodotto;

Spirito di squadra;

Approccio curioso e proattivo;

Flessibilità e capacità di adattamento;

Diploma di scuola secondaria di II livello;

Esperienza pregressa nel ruolo di almeno 1 anno nel settore Gioielleria/Fast Fashion/Profumeria/Accessori.

Come inviare la candidatura?

Desideri candidarti per questa offerta di lavoro? Per presentare la propria candidatura e il proprio CV e rimanere aggiornato sulle assunzioni di Pandora a Catania o di altri punti vendita in tutta Italia, visitare la sezione “Unisciti a Pandora” dell’azienda, inserire i filtri e cliccare sull’offerta d’interesse.

La scadenza per potersi candidare per questa particolare offerta di lavoro è il 31 marzo 2024.