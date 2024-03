Primark assume a Catania: ecco le offerte di lavoro attive e come candidarsi

Dagli addetti alle vendite allo Store Manager per il Sud Italia: ecco le offerte di lavoro del noto negozio.

Opportunità di lavoro e assunzioni a tempo determinato e indeterminato a Primark Catania, con sede al Centro Sicilia di Misterbianco.

Ecco le posizioni ricercate e i requisiti.

Assunzioni Primark Catania, le offerte di lavoro

Ecco le posizioni ricercate in Sicilia, nella sede di Catania.

Addetto alle vendite ;

; Addetto alle vendite – Categoria protetta L.68/99;

– Categoria protetta L.68/99; Team Manager ;

; Department Manager ;

; Store Manager Sud Italia;

I requisiti per lavorare da Primark

Addetto alle vendite

Valori, doti comunicative, capacità di ascolto e lavoro in team;

Motivazione e predisposizione al lavoro in team;

Attitudine positiva e volontà di lavorare;

Interesse per la moda;

Preferibile una precedente esperienza in un contesto di vendita al dettaglio con elevati flussi di clienti.

Per accedere alla posizione di addetto alle vendite con categoria protetta bisogna appartenere a una delle categorie protette ai sensi della L. 68/99.

Team Manager di Primark Catania

Esperienza di almeno 1 anno nel mondo Retail/GDO;

Dinamico e proattivo;

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale (si può esprimere una preferenza su almeno 2 regioni).

Department Manager di Primark Catania

Almeno due anni di esperienza nel mondo Retail/GDO;

Esperienza nella gestione, nella formazione e nello sviluppo di team;

Dinamico e proattivo;

Disponibilità al trasferimento sul territorio nazionale (si può esprimere una preferenza su almeno 2 regioni).

Store Manager Sud Italia per Primark

Esperienza manageriale strutturata nella gestione di grandi store con almeno 50 collaboratori nel mondo Retail/GDO;

Esperienza diretta nella gestione e sviluppo di un team manageriale;

Dinamico e proattivo;

Disponibile all’inserimento su punti vendita del Sud Italia.

Cosa offre l’azienda

Assunzioni di Primark Catania, orari e contratti di lavoro

Addetti alle vendite

In base all’esperienza e alla disponibilità, Primark Catania offre assunzioni a tempo determinato:

Part-time 18 ore (prevalentemente nel weekend);

Part-time 20 ore (dal lunedì alla domenica su turni);

Job on call (a chiamata, per under 25 e over 55).

Categoria protetta

Part-time 21 ore settimanali, dal lunedì alla domenica.

Team Manager

Contratto full time a tempo indeterminato, con un contributo fino a un massimo di 1.500€ lordi mensili per una durata fino a 18 mesi e un rimborso spese per il trasferimento.

Department Manager

Contratto full time a tempo indeterminato, con un contributo fino a un massimo di 1.500€ lordi mensili per una durata fino a 18 mesi e un rimborso spese per il trasferimento.

Store Manager del Sud Italia per Primark

Contratto full time a tempo indeterminato, con un contributo fino a un massimo di 1.500€ lordi mensili per una durata fino a 18 mesi e un rimborso spese per il trasferimento.

Benefit e vantaggi

Per gli addetti alle vendite Primark offre:

sconti per i dipendenti, da poter utilizzare su tutta la nostra favolosa gamma di prodotti;

opportunità di carriera a livello nazionale e internazionale;

possibilità di partecipare alle nuove aperture in Italia;

14 mensilità e copertura assicurativa sanitaria, come previsto dal CCNL Commercio.

Per le altre figure, inoltre, è previsto un rimborso delle spese di trasferimento oltre a tutti i benefici previsti dal contratto di riferimento.

Come candidarsi e visualizzare le altre offerte

Desideri candidarti per queste offerte di lavoro? Per presentare il proprio CV e rimanere aggiornato sulle assunzioni di Primark Catania o di altri punti vendita in tutta Italia, visitare la sezione “Lavora con noi” dell’azienda e cliccare sull’offerta d’interesse.

