Catania, minacce in piazza Giovanni XXIII: 36enne armato di bottiglia di vetro

L'uomo è stato individuato e formato dalla polizia in evidente stato di ebbrezza.

Ha minacciato di colpire i passanti con una bottiglia in vetro, ma è stato prontamente bloccato dalla polizia di Catania. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in piazza Giovanni XXIII e ha visto come protagonista un uomo di 36 anni, originario di Malta.

Questi ha molestato e minacciato senza motivo alcune persone presenti in piazza, così come è stato segnalato ai poliziotti da alcuni cittadini.

Le minacce in piazza Giovanni XXIII a Catania

Ad intervenire immediatamente sono stati gli agenti del X reparto mobile che hanno individuato e fermato l’uomo in evidente stato di ebbrezza, ripristinando l’ordine e mettendo fine così agli atteggiamenti molesti. Inoltre, l’intervento dei poliziotti ha scongiurato che il 36enne potesse colpire e ferire alcuni dei passanti con la bottiglia in vetro che teneva in mano.

Gli operatori del X reparto mobile hanno, pertanto, richiesto l’invio di una volante dell’Upgsp che ha accompagnato l’uomo negli uffici di polizia. Dopo ulteriori accertamenti, è stato denunciato per il reato di minacce aggravate e sanzionato amministrativamente per ubriachezza manifesta, come previsto dall’art. 688 del Codice penale.