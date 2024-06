Guida in stato di ebbrezza senza alcoltest, a decretarlo bastano le testimonianze degli agenti

È quanto emerge da una sentenza della Corte di Cassazione in riferimento al caso specifico di un automobilista di Brescia.

Da una sentenza della Cassazione sembra che per provare la guida in stato di ebbrezza potrebbero bastare le testimonianze e le valutazioni della polizia, anche senza alcoltest. Questa, però, si riferisce al caso specifico di un automobilista che, nonostante fosse visibilmente ubriaco al volante, ha ottenuto che il test fosse nullo.

Il tutto per via di un errore procedurale da parte degli agenti, che non gli avevano comunicato la possibilità di rivolgersi a un avvocato. Sebbene l’alcoltest non costituisse, dunque, una prova legale, l’uomo è stato condannato per via del verbale redatto dalle forze dell’ordine. Lì si stabiliva che il tasso di alcol nel sangue era superiore alla soglia limite di 1.5.

Guida in stato di ebbrezza: è possibile senza alcoltest?

Come riporta Il Messaggero, secondo la sentenza della Corte di Cassazione basterebbero elementi “obiettivi e sintomatici” per configurare la guida in stato di ebbrezza. Se nel verbale della polizia stradale viene specificato che la guida non era lineare, nell’abitacolo c’era forte odore di alcol e l’uomo non era capace di rispondere alle domande, allora le valutazioni dei controllori possono prescindere dall’alcoltest vero e proprio.

La sentenza della Corte di Cassazione

Come precedentemente detto, il caso citato non rappresenta un precedente applicabile a ogni caso. Nelle motivazioni dei giudici infatti si legge: “Con specifico riferimento al caso contestato, deve essere ribadito come questa Suprema Corte abbia avuto modo di precisare che, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base a elementi sintomatici. Per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 del Codice della strada (guida in stato ebbrezza, ndr) e qualora vengano oltrepassate le soglie superiori la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione”.

Nella sentenza si legge ancora che, “in assenza di un espletamento di un valido esame alcolimetrico, il giudice di merito può trarre il proprio convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di ebbrezza di adeguati elementi obiettivi e sintomatici, che nel caso in esame i giudici di merito hanno congruamente individuato in aspetti quali lo stato comatoso e di alterazione manifestato dall’imputato alla vista degli operanti. Certamente riconducibile a un uso assai elevato di bevande alcoliche, sicuramente superiore alla soglia di 1.50”.

Il ricorso respinto

Con queste motivazioni la Corte, pur riconoscendo la non ammissibilità dell’alcoltest in sede legale, ha respinto il ricorso dell’automobilista di Brescia. Il caso risale a luglio 2023, quando all’uomo erano stati comminati sei mesi di arresto, un’ammenda di 1.500 euro e la revoca della patente.

L’imputato aveva però impugnato la sentenza sottolineando che i giudici avevano dato per certo che lui fosse in stato di ebbrezza senza considerare l’alcoltest. Le sole testimonianze degli agenti sono state ritenute sufficienti a confermare la condanna, nel caso specifico.