Schiacciato dal trattore nel Catanese, si piange il 52enne Giovanni Zumbo: “Grande amico”

L'uomo è morto in seguito a un tragico incidente sul lavoro nelle campagne di Castiglione di Sicilia.

È il 52enne Giovanni Zumbo l’agricoltore schiacciato dal suo trattore in seguito a un terribile incidente sul lavoro a Castiglione di Sicilia.

I funerali saranno celebrati nella mattinata di domenica 19 maggio alle ore 10.30 nella chiesa di San Pietro e Paolo di Castiglione di Sicilia. In serata, alle 19, ci sarà anche una messa presieduta dal vescovo in ricordo dell’ennesima vittima sul lavoro.

La morte di Giovanni Zumbo

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il 52enne sarebbe rimasto schiacciato dal suo trattore mentre lavorava tra i vigneti di Castiglione di Sicilia, in contrada Rovittello. Il mezzo si sarebbe ribaltato e non avrebbe lasciato scampo all’agricoltore.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Sulla dinamica di quello che appare come l’ennesimo incidente mortale sul lavoro in Sicilia indagano i carabinieri.

Il cordoglio

Sono numerosi i messaggi di cordoglio per Giovanni Zumbo, vittima di un incidente sul lavoro. Tra i tanti c’è quello dell’amico Rosario, che scrive sui social: “Grandissimo amico, oggi mi hai spezzato il cuore. Non ci voleva, sei stato tutto per me. Condoglianze alla famiglia”.

“Non ci sono parole per manifestare la tristezza dei sentimenti e della memoria per ricordare un così affettuoso amico, rispettoso e affabile. Siamo vicini alla famiglia ed esprimiamo con dolore i nostri sentimenti di cordoglio”, scrive Gianni.

“Un altro lavoratore paga con la vita”

Anche la CGIL di Catania si è espressa sull’ultima morte bianca registrata in Sicilia. “Ancora un altro lavoratore catanese ha pagato con la vita la sua dedizione al lavoro. La Cgil di Catania esprime solidarietà alla famiglia del bracciante agricolo Giovanni Zumbo travolto a Rovittello dal trattore che stava guidando. Un ennesimo incidente mortale che fa salire a quattro le morti bianche nel territorio catanese dall’inizio dell’anno”.

