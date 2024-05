La Rosa (Federconsumatori): “Eliminare la disoccupazione per affrontare le spese”

Per l’Istat nelle Isole gli esborsi sono aumentati del 23% in dieci anni: è in corso un riallineamento con il Nord. La Rosa (Federconsumatori Sicilia): “Per aiutare le famiglie bisogna portare i redditi ai livelli del Settentrione”

PALERMO – Si attesta al +23,0% la percentuale riguardante l’aumento della spesa mensile delle famiglie nelle Isole maggiori dal 2014 al 2023 ed è la più alta per macroaree. Lo dice uno stralcio del capitolo su “La condizione economica delle famiglie. Le spese per il consumo” estrapolato dal rapporto annuale dell’Istituto nazionale di statistica secondo il quale la nostra Regione è seguita, in graduatoria, dal Centro (+11,4%) e dal Sud (+10,2%). Nel Nord, invece, l’incremento è stato del 4,5% (+4,8% nel Nord-Ovest, +4,1 nel Nord-Est%), poco più della metà del dato nazionale. In tutto il Paese, l’incremento si attesta all’8,3%.

Sulla situazione attinente alla nostra terra, il Quotidiano di Sicilia ha intervistato Alfio La Rosa, alla guida regionale di Federconsumatori.

Presidente, l’aumento di cui parla l’Istat vi risulta per la Sicilia?

“L’Istat spiega chiaramente come sia in corso un forte riallineamento dei prezzi tra Nord e Sud: se un tempo il Nord era nettamente più caro del Sud, ora il Meridione sta recuperando il gap dei prezzi. Purtroppo, perché a salire sono solo i prezzi e non anche il potere d’acquisto. Alla luce di questa dinamica non ci stupisce il fatto che la spesa media delle famiglie sia cresciuta molto di più al Sud che al Nord: semplicemente ormai le famiglie spendono quasi le stesse cifre ovunque in Italia. Ma in Sicilia, a causa di stipendi inferiori e alta disoccupazione, il rischio è che a prezzi troppo alti corrisponda un calo della qualità nei prodotti acquistati: una volta che una famiglia toglie tutti gli acquisti inutili, ma l’inflazione continua a salire, ha comunque meno soldi in tasca e deve rinunciare alla qualità”.

In quali settori si registrano i maggiori consumi nella nostra Regione e in quali invece c’è stata una riduzione?

“Secondo le nostre rilevazioni, nel settore alimentare diminuisce il consumo di carne e pesce mentre registriamo un ricorso sempre più massiccio a discount, offerte e prodotti ‘last minute’, cioè vicini alla data di scadenza. Così come, in vista della pausa estiva, prevediamo che sempre meno famiglie siciliane andranno in vacanza in strutture turistiche, preferendo i soggiorni da parenti e amici. Questo è preoccupante soprattutto perché nelle Isole c’è la maggior incidenza di povertà assoluta: 10,3% delle famiglie, contro il 6,8% del Centro, l’8% del nord e il 10,2% del Sud”.

Cosa andrebbe fatto per supportare le famiglie siciliane laddove si registrano i maggiori rincari?

“L’unico modo per aiutare le famiglie siciliane in questa situazione così difficile, quindi, è portare i loro redditi ai livelli delle famiglie del Nord. Ciò vuol dire risolvere, una volta per tutte, il problema della disoccupazione, della sottoccupazione e dell’occupazione in nero, nonché risolvere contestualmente i problemi dell’occupazione femminile. Quando, anche in Sicilia, entrambi i coniugi avranno un lavoro correttamente retribuito, allora potranno affrontare le spese familiari ed uscire dallo stato di povertà”.