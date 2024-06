Meteo 2 giugno Sicilia, come sarà il tempo per la festa della Repubblica

Domenica 2 giugno sarà la festa della Repubblica, per molti sarà l'occasione giusta per organizzare una scampagnata, quali sono le previsioni meteo.

Le temperature si sono alzate sensibilmente nell’ultima settimana e con l’inizio di giugno arriva il caldo, preludio di un’estate rovente. Domenica 2 giugno sarà la festa della Repubblica, per molti sarà l’occasione giusta per organizzare una scampagnata, quali sono le previsioni meteo per questa giornata?

Meteo 2 giugno Sicilia: ecco le previsioni

Nella zona occidentale dell’isola, ovvero a Palermo e Trapani, principalmente, sarà una giornata con nubi sparse ma il caldo si farà comunque sentire. Le temperature massime previste si attesteranno attorno ai 26 gradi

Ad Agrigento, invece, spostandoci verso il centro della Sicilia, non ci saranno nubi, bensì tanto sole. La massima più alta si registra proprio nell’Agrigentino, con punte di 32 gradi. Caltanissetta, Enna e Ragusa saranno coperte da nubi sparse. Ad Enna e Ragusa si registra la probabilità che piova.

Nella parte orientale dell’isola saranno presenti nubi. Per quanto riguarda Catania, massime che si attestano sui 27 gradi, però con una probabilità di pioggia al 50%. Per Siracusa e Messina bassa percentuale di pioggia.