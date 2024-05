Meteo, in Sicilia sole e caldo nel weekend: le previsioni

Continuano a salire le temperature in Sicilia con l'approssimarsi dell'estate: ecco che tempo ci attende per il weekend

Prosegue il bel tempo in Sicilia. Nel weekend si alterneranno sole e nuvole, con un rischio di precipitazioni praticamente inesistente. Per domani, sabato 1° giugno, si prevede dunque una giornata soleggiata, con temperature che potrebbero arrivare sino a 30 °C. Medio-alto invece il rischio incendi nel bollettino diramato dalla Protezione civile regionale: per domani gli esperti hanno diramato un’allerta arancione per tutta l’isola.

Le previsioni per domani in Sicilia

“Un campo di alte pressioni – spiegano gli esperti di 3b Meteo – abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico sul litorale tirrenico giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio; su litorale ionico e litorale meridionale cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; sulle zone interne giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Venti deboli meridionali in attenuazione; Zero termico nell’intorno di 4000 metri. Basso Tirreno mosso; Canale e Mare di Sicilia da poco mosso a mosso“.

Le temperature previste

Agrigento: 18/28 °C

Caltanissetta: 16/30 °C

Catania: 19/26 °C

Enna: 14/27 °C

Messina: 19/27 °C

Palermo: 19/27 °C

Ragusa: 17/29 °C

Siracusa: 19/25 °C

Trapani: 17/30 °C

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI