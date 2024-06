Caldo torrido in arrivo: le previsioni per domenica

In Italia arriva il caldo estivo con aria afosa, Il Ministero della Salute segnala bollettini con temperature elevate.

In Italia arriva il caldo estivo con aria afosa. Il Ministero della Salute segnala bollettini con temperature elevate. Allerta gialla di livello 1 per domani 9 giugno in 7 città: Ancona, Cagliari, Campobasso, Catania, Napoli, Palermo e Perugia. Prevista un’allerta arancione a Bari. Domenica potrebbero raggiungersi i primi +40°C della stagione e potrebbe succedere nel Nisseno e nell’Ennese. Attesi valori oltre i +35°C nelle zone interne vicine la costa tirrenica settentrionale. Non si prevedono precipitazioni e un caldo torrido.

Sicilia, bollettino della Protezione Civile

La Protezione Civile Regionale prevede l’allerta rossa per quanto riguarda gli incendi e le ondate di calore nelle province di Trapani e Palermo. Allerta arancione a Catania, Messina, Ragusa, Siracusa, Agrigento, Enna e Caltanissetta).