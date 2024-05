ASL di Bari, nuovi bandi di concorso: i posti disponibili

Sono stati indetti diversi bandi dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) della provincia di Bari. Concorso pubblico per la copertura di 10 posti.

Sono stati indetti diversi bandi dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL) della provincia di Bari. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 10 posti di operatore tecnico CED, area del personale di supporto, a tempo indeterminato, riservato agli iscritti negli elenchi delle categorie protette o delle categorie ad esse equiparate per legge di cui all’articolo 18, comma 2, legge n. 68/1999. (GU n.42 del 24-05-2024). La scadenza è fissata al 23 giugno 2024.

Pubblicato un altro concorso pubblico, per titoli ed esami, ma stavolta per la copertura di 9 posti di coadiutore amministrativo senior, area degli operatori, a tempo indeterminato, riservato agli iscritti negli elenchi delle categorie protette o delle categorie ad esse equiparate per legge di cui all’articolo 18, comma 2, legge n. 68/1999. (GU n.42 del 24-05-2024). Il temine è sempre per presentare le domande è sempre il 23 giugno 2024.

Come inoltrare le domande

I candidati devono produrre la domanda di partecipazione ai concorsi esclusivamente in via telematica utilizzando il form online disponibile nella sezione concorsi del sito internet istituzionale dell’ASL di Bari (CLICCA QUI). Si deve accedere tramite il Sistema pubblico di identità digitale (SPID).

Dunque dopo essersi collegati all’indirizzo dell’Azienda bisognerà selezionare sulla Homepage la voce “Albo pretorio” e “concorsi/domanda online”. A questo punto si dovrà effettuare l’accesso con le proprie credenziali SPID. Infine basterà compilare, registrare e inoltrare, seguendo secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione. Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio delle

richieste. I testi integrali dei concorsi sono pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 88 del 28 settembre 2023.

Per avere altre informazioni è possibile rivolgersi all’Area gestione risorse umane – U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo- settore concorsi martedì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle

15:30 alle 17:30 nonché giovedì dalle 0:00 alle 12:00.