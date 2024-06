Trapani: scivola da costone roccioso, mountain biker soccorso a Monte Cofano

Intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nel pomeriggio nella riserva di monte Cofano, a Trapani.

Intervento dei tecnici del Soccorso alpino e speleologico siciliano nel pomeriggio nella riserva di monte Cofano, a Trapani. Allertati dalla centrale operativa del 118 i soccorritori sono entrati in azione per recuperare un mountain biker. L’uomo, partito in sella alla sua e-bike in solitaria da Erice per raggiungere San Vito lo Capo, è scivolato fuori dal sentiero e precipitato per il costone di Monte Cofano, lungo un dislivello di oltre dieci metri, arrestandosi a pochi metri dalla riva.

Le operazioni di soccorso

L’infortunato è stato raggiunto dalla squadra di soccorso, nella quale erano presenti due medici e un infermiere tutti del Cnsas Sicilia. Nella caduta il mountain biker ha riportato una ferita al ginocchio sinistro, sospette fratture alla clavicola sinistra e al bacino, contusioni e traumi. Trattato sul posto e immobilizzato, è stato trasportato con una barella fuori dalla zona impervia, fino alla zona di Baglio Cofano, dove era presente un’ambulanza del 118 che lo ha condotto al pronto soccorso.