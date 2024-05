Trapani, un partenariato per lo smaltimento dei rifiuti

La Srr Trapani provincia Nord è alla ricerca di soggetti che possano garantire l’intero ciclo nel territorio di riferimento. Previsto un project financing con concessione dei servizi per una durata di 15 anni

La Srr Trapani provincia Nord è pronta ad avviare un parteneriato con soggetti pubblici o privati per la gestione di alcuni impianti per lo smaltimento dei rifiuti. É stato, infatti, recentemente pubblicato un avviso in cui si contempla la possibilità, per la società di regolamentazione dei rifiuti, di avere a disposizione un’intera filiera per lo smaltimento dell’immondizia. Una decisione che ha portato all’inserimento nell’appalto anche la realizzazione di un impianto di pretrattamento a disposizione dell’intero territorio di riferimento, quindi per i Comuni di Alcamo, Buseto Palizzolo, Calatafimi, Castellammare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Paceco, Pantelleia, San Vito Lo Capo, Trapani e Valderice.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Un partenariato pubblico-privato ad iniziativa privata, mediante concessione mista, per conseguire proposte per la gestione dei servizi per la fase dello smaltimento del ciclo integrato rifiuti presso alcuni impianti dell’ambito territoriale ottimale di riferimento e la realizzazione di una serie di interventi sugli impianti. Il tutto rimarrà comunque in attesa della definizione dei finanziamenti richiesti, dei quali si aspetta l’approvazione. Le proposte saranno valutate in termini di fattibilità sotto il profilo della sostenibilità, tecnica, giuridico-normativa ed economico-finanziaria, nonché sotto il profilo della rispondenza agli obiettivi di interesse pubblico. Andranno, quindi, perseguiti gli obiettivi del Piano d’ambito per la gestione dei rifiuti, nel quadro del più ampio Piano regionale di gestione dei rifiuti, considerando anche l’evoluzione di tali strumenti pianificatori, per sviluppare un nuovo modello di collaborazione pubblico-privato che permetta l’ottimizzazione della gestione degli impianti di proprietà della stessa Srr nella piattaforma integrata in contrada Borranea a Trapani.

In particolare, si dovrà lavorare per l’ottimizzazione della gestione della fase di smaltimento dei rifiuti prodotti nei Comuni dell’ambito territoriale di riferimento, e trattati preventivamente nel Tmb di contrada Belvedere a Trapani. L’impianto permette il trattamento primario dei rifiuti indifferenziati, in modo da separare le parti secche e umide del rifiuto, e abbattere la componente che può andare in putrefazione. Tale passaggio permette, infatti, di potenziare e ottimizzare le altre fasi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Nella stessa direzione va il miglioramento della qualità dei rifiuti trattati prima dello stoccaggio in discarica, con la produzione di combustibile solido secondario, ottenuto dalla componente secca dei rifiuti non pericolosi, sia urbani sia speciali, tramite appositi trattamenti di separazione da altri materiali non combustibili, come vetro, metalli e inerti. Sempre nell’ottica dell’innovazione, si vogliono attivare sistemi di gestione mirati all’implementazione di tecniche e sistemi in grado di comportare la riduzione dei consumi, economie di scala e miglioramento degli attuali standard in uso.

Gli interessati a presentare una proposta di collaborazione, sulla base dell’esperienza maturata nell’ambito di gestioni patrimoniali complesse e del proprio know how tecnico ed expertise, potrà eventualmente ampliare i servizi da effettuare, oltre ad inserire anche ulteriori attività relative ad impianti di sua proprietà, che vadano ad ottimizzare la gestione integrata degli impianti. Trattandosi di un progetto ampio e articolato e proiettato verso un futuro non a breve termine, è ipotizzabile che la concessione possa avere una durata di almeno 15 anni dalla data di sottoscrizione del Contratto. Le proposte dovranno essere presentate via pec all’indirizzo istituzionale di Srr Trapani provincia Nord entro il prossimo 15 luglio alle ore 13.