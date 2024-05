Il “turismo dei sogni”, Favignana e San Vito Lo Capo spiccano in Sicilia per bellezza e prezzi abbordabili

Le due mete siciliane sono in testa alla classifica delle destinazioni più ricercate tra i territori con meno di 5mila abitanti

Turismo in Sicilia tra mare, sole, tranquillità per le famiglie o movida per i più giovani. Tutto questo e anche di più si può trovare a Favignana e San Vito Lo Capo, o almeno questa è l’opinione di tantissimi italiani che navigano sul web alla ricerca di una località piccola, un gioiello nascosto in cui trascorrere le proprie vacanze. Secondo Holidu, il portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato la classifica delle 30 località italiane con meno di 5 mila abitanti più ricercate on line dagli italiani.

Al primo posto, Favignana, l’isola delle Egadi di fronte Trapani, meta turistica sempre più nota, sfiora le 92 mila ricerche medie mensili. Al secondo posto San Vito Lo Capo, che supera perfino la tanto rinomata Portofino. I motivi sono tanti: mare cristallino, spiagge comode ed attrezzate per famiglie, possibilità di vivere il paese senza pressioni e in completo relax.

Turismo in Sicilia, le località non sono solo belle, ma anche economiche

Al quarto posto una delle principali località sciistiche italiane, ossia Courmayeur in Valle d’Aosta, e Positano a completare la top 5. La perla lucana di Maratea è in sesta posizione davanti ad Amalfi, Bormio, Sperlonga e Roccaraso. Favignana e San Vito Lo Capo sono interessanti non soltanto per le indiscutibili bellezze che offrono a chi voglia viverle anche solo per qualche giorno, ma anche per i prezzi relativamente modici.

Sebbene, infatti, il concetto di piccolo centro suggerisca prezzi bassi per definizione, ciò è vero solo in parte. Alcune località nell’elenco di Holidu sono estremamente turistiche e quindi, soprattutto in alta stagione, i prezzi medi degli alloggi hanno davvero poco a che vedere con il concetto di risparmio. Se a Favignana si spendono in media 127 euro a notte, e a San Vito 136, a Positano e Portofino l’alloggio a notte costa in media rispettivamente ben 777 e 407 euro.

La Lombardia è la regione più rappresentata

Sono ben 5 le località della Lombardia in questa speciale classifica: Bormio è l’unica in top 10 all’ottavo posto, seguono Bellagio al 12esimo, Limone sul Garda al 15esimo posto, Ponte di Legno al 19esimo posto e San Pellegrino Terme al 20esimo. Con ben 3 località, il Trentino Alto Adige, che può vantare Canazei al 17esimo posto, Andalo al 21esimo e Moena al 29esimo. Sono ben 7 le regioni che piazzano nella graduatoria 2 località ciascuna: oltre alla Sicilia, la Campania, l’Abruzzo, la Toscana, il Lazio, il Piemonte, la Puglia e la Sardegna Rimangono, infine, le regioni con una sola località a testa nella graduatoria: la Valle d’Aosta con Courmayeur, la Basilicata con Maratea sesta, ma anche la Calabria con Scilla e le Marche con Numana.

