Portofino, divieto di sosta per selfie: multe fino a 275 euro

Divieto di sosta per selfie a Portofino. D’ora in poi, chi vorrà intrattenersi troppo a lungo per scattarsi una fotografia nella piazzetta o sulle banchine della celeberrima località ligure, rischierà multe dai 68 ai 275. Il comune di Portofino ha deciso di agire in previsione dell’afflusso di turisti del periodo estivo e arginare il problema del sovraffollamento. In seguito all’ordinanza emessa dal sindaco Matteo Viacava, la piazzetta sul mare e il molo Umberto I, spesso congestionati dal traffico pedonale, d’ora in poi verranno considerate zone rosse e sarà possibile sostarvi solo per il tempo di qualche scatto. Il divieto di sosta sarà valido tutti i giorni, fino alla conclusione della stagione estiva (stabilita nel 15 ottobre 2023), dal 9 del mattino alle 18 di sera. Il traffico pedonale va evitato anche per permettere ai veicoli di emergenza di circolare. Limitazioni anche per i veicoli: divieto di transito, fermata e sosta a ciglio della banchina, divieto d’accesso ai mezzi superiori a 15 tonnellate. E velocità massima di 10 chilometri orari per chi è autorizzato a circolare nella ZTL.