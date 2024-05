Malore improvviso in sella alla bici, muore stimato infermiere a Trapani

Inutili i tentativi di salvare l'uomo. Comunità sotto shock per la tragedia.

Tragedia a Trapani: un uomo è morto dopo essere stato colto da un malore improvviso mentre girava in bici nei pressi di corso Piersanti Mattarella.

L’episodio è avvenuto nella serata del 31 maggio.

Malore in bici, morto un uomo a Trapani

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’uomo – un infermiere di circa 54 anni, molto conosciuto e stimato dalla comunità – sarebbe stato stroncato da un malore improvviso nella tarda serata di giovedì. Il malessere lo avrebbe colpito proprio mentre era in sella alla sua bici lungo corso Piersanti Mattarella, non lontano dalla caserma Giannettino.

Nonostante l’intervento del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Sul posto anche il personale delle Volanti e i vigili urbani per gli accertamenti di rito.

Una tragedia simile ad Adrano

Pochi giorni fa un episodio simile è avvenuto ad Adrano, in provincia di Catania. Un ciclista di 67 anni è morto dopo essere stato colto da malore a bordo della sua bicicletta. Per oltre 40 minuti gli operatori avrebbero tentato disperatamente di rianimare il ciclista che, purtroppo, però, è deceduto. Sul posto, anche in questo caso, le forze di polizia per gli accertamenti di rito.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI