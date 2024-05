Concorso all’ospedale Cannizzaro di Catania: si cercano due direttori sanitari, il bando

Patologia clinica e pneumologia le specializzazioni richieste per le due figure ricercate: ecco come candidarsi.

Concorso per aspiranti direttori sanitari all’ospedale Cannizzaro di Catania, due i posti a disposizione: l’Azienda Ospedaliera per l’emergenza, infatti, ha avviato le selezioni per un direttore di struttura complessa di patologia clinica e un direttore di struttura complessa di pneumologia – disciplina malattie dell’apparato respiratorio.

In entrambi i casi si prevede una selezione pubblica per titoli e colloquio e un contratto di assunzione a rapporto esclusivo.

La struttura sanitaria catanese ricerca un direttore di struttura complessa di patologia clinica e un direttore di struttura complessa di pneumologia.

Concorso ospedale Cannizzaro, bando e scadenza

La scadenza è entro il 30esimo giorno dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^ serie speciale, cioè entro il 30 maggio 2024.

Requisiti

Cittadinanza italiana o in un Paese dell’Ue o equiparate secondo le leggi vigenti;

Idoneità fisica all’impiego;

Iscrizione all’albo dell’Ordine professionale;

Anzianità di servizio di sette anni, di cui 5 nella disciplina o in una disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina o in una equipollente o anzianità di almeno 10 anni nella disciplina in questione;

Curriculum professionale formulato ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 484/97;

Attestato di formazione manageriale (da conseguire entro un anno dall’inizio dell’incarico).

Non essere esclusi dall’elettorato attivo, non essere sottoposti a misure cautelari o che impediscano la stipula di un contratto di lavoro con la pubblica amministrazione. Non essere stati licenziati o destituiti da un lavoro della PA per motivi disciplinari, persistente rendimento insufficiente o documenti con vizi non sanabili.

Come fare domanda e candidarsi

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice (secondo lo schema allegato al bando) e sottoscritta, deve essere rivolta al commissario straordinario dell’Azienda ospedaliera per l’emergenza Cannizzaro, con sede a Catania, via Messina n.829, CAP 95126, secondo le modalità e le scadenze previste dal bando.

La domanda e la documentazione – disponibile nel bando, sul sito dell’Azienda ospedaliera, sezione “Bandi e concorsi” – devono essere presentati secondo una delle seguenti modalità:

Consegna direttamente all’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda (ore 9-13 di tutti i giorni feriali, sabato escluso);

Spedizione tramite raccomandata A/R allo stesso indirizzo (la domanda dovrà arrivare entro la scadenza, non farà fede il timbro a data dell’Ufficio Postale accettante);

PEC: all’indirizzo reclutamentodirigenza@pec.aoec.it.

