Tragedia sulla A20, scontro mortale camion-auto: l’incidente nella galleria Cipolla

Incidente terribile nel Messinese: una vittima e traffico in tilt.

Un incidente mortale si è registrato nel primo pomeriggio di oggi sull’autostrada A20 Palermo – Messina, all’interno della galleria Cipolla a Brolo (ME).

Sul posto la polizia stradale.

Incidente mortale sulla A20, scontro nella galleria Cipolla

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, ancora in fase di verifica da parte delle autorità competenti, si sarebbero scontrati – all’interno della galleria Cipolla – un camion e un’auto. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Non si conosce ancora l’identità della vittima.

Disagi al traffico

A causa dell’incidente, si registrano rallentamenti del traffico: è stata istituita l’uscita obbligatoria a Brolo con rientro a Rocca di Caprileone, direzione Palermo.

La tragedia in Calabria

Nelle scorse ore un secondo incidente mortale, avvenuto in Calabria sulla Statale 106 bis, è costato la vita a una donna di Scicli (Ragusa). Si tratta della 53enne Francesca Stornello. Pare che la donna si trovasse nel Cosentino assieme al marito per fare visita al figlio. Purtroppo l’impatto tra l’auto sulla quale viaggiava e altri due veicoli si è rivelato fatale. Nel fine settimana è morto anche Salvatore Dugo, rimasto coinvolto in un terribile scontro auto-Minicar a Pachino (Siracusa) e deceduto dopo diversi giorni di agonia all’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo, 41 anni, lavorava come assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa.

IN AGGIORNAMENTO