Dolore in Sicilia, Francesca Stornello muore dopo tragico incidente sulla Statale 106

La 53enne si trovava in Calabria assieme al marito. L'incidente, purtroppo, si è rivelato fatale.

La Sicilia piange un’altra vittima della strada: si tratta di Francesca Stornello, 53 anni, originaria di Scicli (Ragusa) e morta in seguito a un tragico incidente in Calabria.

La donna lascia il marito e tre figli.

Incidente in Calabria, muore la siciliana Francesca Stornello

Secondo una prima ricostruzione, nel pomeriggio di domenica 28 aprile, la donna sarebbe rimasta coinvolta in un terribile incidente lungo la Strada Statale 106 a Villapiana Lido, nel Cosentino. L’auto sulla quale viaggiava – una Audi Q5 – si sarebbe schiantata contro altri due veicoli. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Le condizioni della 53enne – che pare si trovasse a Cosenza con il marito per andare a trovare uno dei figli – sono apparse sin da subito gravi. Nonostante la corsa all’ospedale Annunziata di Cosenza, per la donna non c’è stato nulla da fare.

Pachino in lutto

Poche ore prima della tragedia che ha portato alla morte di Francesca Stornello, la Sicilia aveva detto addio a Salvatore Dugo, assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa, originario di Pachino. Anche per lui, purtroppo, si è rivelato fatale un incidente stradale tra la sua moto e una minicar nel Siracusano.

Foto da Facebook