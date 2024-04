Pachino piange Salvatore Dugo, dopo l’incidente il tragico epilogo

L'uomo, di soli 41 anni, era assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa.

Dopo alcune settimane di agonia è morto Salvatore Dugo, assistente giudiziario alla cancelleria del Tribunale di Ragusa, originario di Pachino, di soli 41 anni.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La dinamica dell’incidente

Qualche domenica fa l’incidente, avvenuto in via Paestum tra la moto guidata da Salvatore Dugo e una minicar. Le condizioni dell’uomo sono parse subito gravi, per cui era stato ricoverato all’ospedale Cannizzaro di Catania dove, purtroppo, si è spento. La famiglia ha dato il consenso per la donazione degli organi.

I messaggi di cordoglio per Salvatore Dugo

Numerosi i messaggi cordoglio per la morte dell’uomo, descritto da tutti come gentile e sempre disponibile.

“Ancora scossa la comunità per questa terribile vicenda che ha visto la morte di Salvatore Dugo causata da un incidente stradale avvenuto a Ragusa in via Paestum. L’uomo, 41 anni, è entrato in contatto con una minicar (cinquantina) cadendo rovinosamente in terra. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale Cannizzaro di Catania, l’assistente giudiziario alla cancelleria penale del tribunale di Ragusa, è spirato dopo vari giorni di degenza. La famiglia ha dato l’assenso per la donazione degli organi. I funerali sono previsti in città per martedì 30 aprile”.

“Ci stringiamo al dolore dei familiari di Salvatore Dugo instancabile lavoratore, amabile professionista e squisita persona; ci mancheranno il suo sorriso, la sua disponibilità e la leggerezza con cui affrontava anche le questioni più delicate.

Riposa in pace”. Recita il post di Aiga Ragusa.

“Teatro Giovane Pachino esprime vicinanza e cordoglio per la prematura scomparsa del nostro caro concittadino Salvo Dugo.

Giungano ai familiari le più sentite condoglianze”. Scrive il presidente dell’associazione Teatro Giovane Pachino, Sebastiano Cimino.