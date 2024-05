“Suo figlio è stato arrestato”, ma è una truffa: anziana derubata di soldi e gioielli

Un uomo ha fatto finta di essere un carabiniere riuscendo a raggirare un'anziana signora: portati via migliaia di euro e gioielli

Una truffa nei confronti di un’anziana signora è andata in scena ad Enna. Secondo la ricostruzione fornita dalla stessa donna, grazie ad un raggiro, le sono stati portati via da casa circa 1500 euro, gioielli in oro e oggetti di valore. La pensionata ieri si è rivolta ai carabinieri, raccontando di avere ricevuto una telefonata da parte di un sedicente militare dell’Arma che le avrebbe riferito che il figlio era stato coinvolto in un grave incidente.

Il malvivente si è finto carabiniere: la ricostruzione della truffa

Nello scontro sarebbe stata coinvolta una donna incinta, che, in quell’occasione, aveva perso il bambino che portava in grembo. Il finto carabiniere avrebbe detto anche che il figlio della donna sarebbe stato arrestato e, per evitare la misura cautelare, avrebbe dovuto pagare 8 mila euro. La donna sarebbe stata messa anche in contatto telefonico prima, con un falso avvocato che avrebbe dato delle indicazioni e dopo, un colonnello dei carabinieri che avrebbe poi detto alla vittima che poco dopo si sarebbe presentato nella sua abitazione un altro militare per riscuotere la somma. La donna ha risposto di non avere a casa tutta la cifra, cedendo al truffatore successivamente ciò che aveva di valore. Una vicina di casa della vittima si sarebbe accorta di qualcosa dopo aver sentito dei rumori provenienti dall’abitazione. Scoperta la truffa, l’anziana è stata accompagnata nella caserma dei carabinieri per la denuncia.

