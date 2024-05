Simulazione pensione Inps: ecco come calcolare l’importo e gli scenari

"La mia pensione futura": ecco come funziona lo strumento Inps e a quali informazioni sulle pensioni permette di accedere.

Simulazione della pensione: è possibile calcolare e conoscere orientativamente l’importo della prestazione Inps e ipotizzare la sospensione del lavoro grazie allo strumento Inps “La mia pensione futura”.

Ecco come funziona e tutte le informazioni utili sui servizi dell’Inps per il calcolo della pensione.

Simulazione pensione Inps, cos’è “La mia pensione futura”

Attivo dal 2017 e costantemente aggiornato per rimanere al passo con la normativa vigente, “La mia pensione futura” è il servizio che permette di “simulare quale sarà presumibilmente la pensione al termine dell’attività lavorativa”. Il calcolo dell’Inps si basa – oltre che sulle leggi e sulle riforme in vigore in tema di pensioni – su tre elementi fondamentali: età, storia lavorativa e retribuzione/reddito.

Possono accedere allo strumento di simulazione della pensione dell’Inps le seguenti categorie di lavoratori:

i lavoratori con contribuzione versata al Fondo pensioni lavoratori dipendenti;

i lavoratori con contribuzione versata alla Gestione Separata dell’Inps;

gli iscritti alla Gestione Dirigenti di aziende industriali;

i lavoratori con contribuzione versata agli altri fondi e gestioni amministrate dall’INPS.

Come funziona

Lo strumento di simulazione della pensione dell’Inps permette di:

controllare i contributi che risultano versati in INPS e comunicare eventuali contributi mancanti;

conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata ;

; calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante”. L’importo della pensione, quindi, non considera l’andamento dell’inflazione.

ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio (il cosiddetto tasso di sostituzione);

ipotizzare la sospensione del lavoro, cioè quando si andrà in pensione;

scegliere il fondo su cui basare la simulazione della pensione Inp;

fare simulazioni di diversi scenari di pensione.

Come si fa a calcolare quanto si prende di pensione?

Lo strumento “La mia pensione futura” dell’Inps permette di calcolare l’importo della pensione; tuttavia, si tratta di un importo stimato e “a moneta costante”, cioè senza tenere conto dell’andamento dell’inflazione. Il calcolo tiene conto dei contributi del lavoratore, del reddito e dello stipendio medio percepito e dall’età del lavoratore.

Come fare la simulazione della pensione?

L’accesso al servizio

Per accedere al servizio di simulazione della pensione dell’Inps, bisogna andare sul portale ufficiale del servizio (sul sito Inps.it), cercare “La mia pensione futura” e cliccare su “Utilizza questo strumento”. Si può accedere con:

Pin Inps;

SPID;

CIE (Carta d’identità elettronica);

CNS (Carta Nazionale dei Servizi);

credenziali eIDAS.

Lo strumento Pensami

Oltre allo strumento “La mia pensione futura”, l’Inps mette a disposizione (tra l’altro senza registrazione) anche lo strumento “Pensami“. Si tratta di un simulatore di scenari pensionistici, che permette al contribuente di:

Ottenere una consulenza pensionistica “fai da te” , per scoprire quando e come andare in pensione cumulando tutti i contributi versati;

, per scoprire quando e come andare in pensione cumulando tutti i contributi versati; Conoscere le principali pensioni e gli istituti per anticipare l’accesso alla pensione.

Attenzione: il simulatore dell’Inps non permette di conoscere gli importi delle pensioni e non utilizza le informazioni registrate nelle banche dati Inps.

