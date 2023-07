Mancata iscrizione alla gestione separata, arriva l’avviso dell’INPS: quando e come

L'INPS annuncia che provvederà all'iscrizione d'ufficio in gestione separata nel caso in cui i soggetti non provvedano autonomamente.

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) con il messaggio n. 2535 del 6 luglio 2023 informa l’utenza della procedura di iscrizione d’ufficio nel caso in cui gli aventi diritto ad assicurarsi presso la gestione separata di tale Istituto non vi provvedano.

Cosa è la gestione separata dell’INPS e chi ci si deve iscrivere

La gestione separata è stata istituita nel 1995 (con l’art. 2, commi 26 e 27, della legge 8 agosto 1995 n. 335) per assicurare tutte quelle categorie di lavoratori senza cassa di previdenza quali: esercenti arti e professioni in assenza di casse di previdenza specifiche e lavoratori parasubordinati (per questi ultimi è obbligato a provvedere all’assicurazione in argomento il committente).

Come e quando provvede l’Istituto alla iscrizione

Nel caso che non vi sia alcuna istanza di iscrizione nella presente gestione previdenziale, l’Istituto, tramite la procedura informatica che gestisce i dati che gli pervengono, registra in automatico i seguenti elementi: la data di inizio attività più remota presente nelle denuncie Uniemens per i lavoratori subordinati o la data più remota inserita nella colonna “periodo di riferimento” del modello F24 del versamento effettuato dai liberi professionisti

Tuttavia l’Istituto avverte che le date come individuate sopra potrebbero non coincidere con la data effettiva dell’inizio dell’attività dell’interessato con pregiudizio di quest’ultimo che potrebbe avere accreditato un numero di contributi inferiore al dovuto. In questo caso l’INPS avverte l’interessato tramite l’applicativo “MyINPS” e tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) con l’invio di un messaggio di “invito” all’iscrizione alla detta gestione.

Nel messaggio, l’Istituto specifica che non è presente la domanda di iscrizione alla gestione separata e che, nel caso in cui il contribuente non proceda alla regolarizzazione, lo stesso Istituto provvederà a valorizzare il dato della data di iscrizione con “la prima data di inizio attività indicata dal primo versamento utile o dal primo anno di dichiarazione dei redditi ”per i liberi professionisti e “la prima data di inizio attività indicata dal committente tramite i flussi di denuncia dei compensi erogati” per i parasubordinati.

Infine, il messaggio in argomento segnala che il lavoratore che abbia contribuzione presso la Gestione separata sia quale “parasubordinato” (ad esempio, come collaboratore coordinato e continuativo, amministratore di società, revisore o sindaco, o componente di commissione o collegio oppure lavoratore autonomo occasionale) sia quale “lavoratore autonomo professionista”, deve effettuare l’adempimento dell’iscrizione per entrambe le due tipologie, cui corrispondono due distinte posizioni anagrafiche per tipologia, funzionali a consentire al contribuente e all’Istituto di accreditare correttamente la contribuzione previdenziale in relazione alle distinte date di inizio attività (nel caso di parasubordinato, la data di inizio della prestazione lavorativa; nel caso di lavoratore autonomo professionista, la data di inizio dell’obbligo contributivo presso la gestione separata INPS).

In particolare, per i lavoratori autonomi professionisti l’iscrizione prevede in automatico l’apertura del “Cassetto previdenziale per liberi professionisti” attraverso il quale è possibile verificare, tra gli altri, la propria posizione contributiva, la presenza di eventuali anomalie relative alla compilazione del quadro RR, sezione II (dove vengono indicati tutti i redditi assoggettati a contribuzione nella gestione separata dell’INPS nell’anno in cui hanno concorso al raggiungimento del massimale contributivo – per il 2023 € 113.520,00 – oltre il quale nella gestione separata non è dovuto il versamento dei contributi), della dichiarazione dei redditi o la presenza di posizioni debitorie.

È utile sottolineare che l’iscrizione può essere effettuata anche tramite un intermediario.

