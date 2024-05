Fabbri 1905, è il bartender Alessio Valenti il Brand Ambassador per la Sicilia

La sua vita lavorativa prende il via come caffettiere, per poi svilupparsi come barman di successo

È il bartender catanese Alessio Valenti il Brand Ambassador per Fabbri 1905 in Sicilia. Già Bar Manager del noto locale di via Vittorio Emanuele II – DOC (Duomo of Catania) – e membro del Consiglio direttivo Confesercenti Catania nel ramo Fiepet ristorazione e responsabile Fiepet per i locali notturni come tecnico di sala e vendita, formatore e consulente.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

La sua vita lavorativa prende il via come caffettiere, per poi svilupparsi come barman di successo. Dalla gavetta nei bar del capoluogo etneo, fino ad arrivare ad emergere e ad affermarsi in un lavoro fatto non solo di cocktail, ma anche di passione e studio.

L’intervento di Alessio Valenti

“Sono stato un autodidatta – racconta Alessio Valenti – ho capito che dovevo iniziare a studiare e a costruirmi da solo quando ho preso coscienza che un barman non è solo colui che sa fare qualche cocktail. Dietro c’è molto altro. Così ho iniziato ad immergermi nel mondo della distillazione e della fermentazione, esplorando ogni aspetto del mio mestiere”.

Una carriera che lo ha spinto col tempo a capire che dietro il bancone si è un pò anche attori. Come un vero teatro che si rispetti, per un barman ad hoc, è importante saper creare una empatia col cliente. Perché dietro l’arte del bere c’è anche il fascino irresistibile di prodotti scelti con cura e mixati per deliziare il gusto. E così, tra studio intenso e disperato, la passione e la fatica, per Alessio Valenti sono arrivate le soddisfazioni. Ultima, come vi dicevamo, la nomina di Brand Ambassador per Fabbri 1905 in Sicilia. Si tratta di una nota azienda fondata nel 1905 a Portomaggiore da Gennaro Fabbri, che acquista una vecchia drogheria per la produzione di liquori e di sciroppi, facendo nascere così la Premiata Distilleria Liquori G. Fabbri. Nel 1914 la sede della ditta si trasferisce a Bologna acquistando una palazzina con annessi terreni e capannoni.

Il successo ottenuto

Ne susseguono anni di successo e riconoscimenti in tutto il mondo. Nel 2010 la quinta generazione fa il suo ingresso in azienda all’insegna della continua ricerca di innovazione, senza rinunciare al rapporto con la tradizione. Oggi Fabbri 1905 opera su quattro mercati principali: proposte per il consumatore finale, professionisti nel mondo del gelato, pastry chef e pasticceri, barman e bartender in Italia e nel mondo. Proprio per quest’ultimo settore, Alessio Valenti ne è il Brand Ambassator. Una nomina meritata e frutto di sacrifici e sudore, perché i sogni prima o poi si realizzano sempre, basta soltanto crederci.