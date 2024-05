Rissa in un locale a Milazzo, buttafuori picchiato da 8 ragazzi

Un gruppo di persone tra i 20 e i 25 anni si è reso protagonista di una violenta aggressione nel cuore della notte

Lo hanno accerchiato e poi lo hanno picchiato. Vittima un addetto alla sicurezza di un noto locale della pescheria, roccaforte della movida di Milazzo, ma in questo caso parliamo di “malamovida” per via di una rissa. Le violenze sono avvenute ieri notte, poco prima le 2.30, in pieno centro quando quello slargo della via Medici era affollato da tantissimi ragazzi e ragazze anche adolescenti. Provvidenziale è stato l’intervento del 112.

Milazzo, buttafuori colpito con calci e pugni

Una vera e propria aggressione quella subita dall’addetto alla vigilanza 35enne del locale notturno con lo stesso preso di mira da un gruppo di oltre 8 ragazzi tra i 20 e i 25 anni dei comuni della fascia tirrenica. Una lite verbale che ha preso una piega violenta con il buttafuori aggredito dal gruppo di ragazzi che, con la forza del branco, sono riusciti a sopraffarlo colpendolo con calci e pugni.

Sul posto arrivano addirittura tre equipaggi dei carabinieri della compagnia di Milazzo e delle stazioni tirreniche a supporto, ma all’arrivo dei militari dell’Arma gli aggressori si sono già dileguati facendo perdere le proprie tracce.

Milazzo, buttafuori affidato alle cure dei sanitari

Ferito con una vistosa botta alla testa l’addetto alla sicurezza è stato quindi affidato alle cure dei sanitari dell’ambulanza del 118 che lo hanno stabilizzato e medicato nei luoghi senza ritenere necessario il trasferimento in ospedale.Ascolatata la vittima ed alcuni testimoni gli investigatori hanno da subito cominciato le ricerche degli aggressori, al momento c’è un solo giovane fermato di un centro del comprensorio tirrenico.

Non c’è pace nei sabato sera di Milazzo con mega risse che turbano l’intera comunità e chi vuole divertirsi in modo sano. Un fenomeno non più isolato, un copione già visto che ha portato le forze dell’ordine ad intensificare i controlli nelle zone più frequentate.

Milazzo, l’appello del centrosinistra: “Più controlli e meno alcolici”

Il Coordinamento di Centro Sinistra di Milazzo (M5S, PD, Europa Verde e Rifondazione Comunista) ha espresso profonda preoccupazione per l’aggressione avvenuta ieri notte in pieno centro cittadino a Milazzo. Un episodio di violenza, che si aggiunge ad altri simili avvenuti recentemente nella stessa zona, che di fatto rappresenta un problema di sicurezza che non può più essere ignorato.

Milazzo, le proposte del centrosinistra

Maggiori Controlli e Presenza delle Forze dell’Ordine: Chiediamo un ulteriore potenziamento della presenza di pattuglie delle forze dell’ordine, compresi i Vigili Urbani, nelle aree più a rischio, come già avvenuto di recente grazie agli sforzi dei Carabinieri.

Installazione di Sistemi di Videosorveglianza: Promuoviamo l’installazione di telecamere nei punti strategici della città, lì dove non ci siano già, per prevenire atti di violenza e aiutare nelle indagini successive.

Programmi di Prevenzione e Educazione: È essenziale avviare campagne di sensibilizzazione rivolte ai giovani per promuovere il rispetto reciproco e la non violenza. Inoltre, programmi di educazione civica nelle scuole possono contribuire a prevenire comportamenti devianti.

Collaborazione con le Associazioni Locali: Coinvolgere le associazioni del territorio in attività di monitoraggio e prevenzione, creando una rete di supporto per i giovani e promuovendo la cultura della legalità.

Ordinanza Comunale contro la Vendita di Alcolici ai Minori: Invitiamo il sindaco, come autorità sanitaria locale, a emanare un’ordinanza specifica per garantire che le normative nazionali sulla vendita di alcolici ai minori siano rispettate rigorosamente. Dunque, che rafforzi l’obbligo per tutti gli esercizi commerciali di verificare l’età degli acquirenti di bevande alcoliche.

