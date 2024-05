VIDEO | All Star Race Nascar: il confronto tra Stenhouse e Bush sfocia in rissa

A causa della rabbia, i toni si sono accesi e il chiarimento si è trasformato in un vero e proprio scontro.

Al termine della gara automobilistica All Star Race della Nascar, vinta da Joey Logano, è scoppiata la rissa in diretta tv tra due piloti, Ricky Stenhouse Jr e Kyle Busch.

Lo scontro è stato innescato da un pugno in pieno volto dato da Stenhouse a Busch.

Le ragioni della rissa tra piloti alla Nascar

Sembra che il motivo dello scoppio dello scontro sia stata l’esclusione di Stenhouse dalla gara al secondo dei 200 giri dell’anello del North Wilkesboro Speedway. È stato, infatti, proprio Busch a farlo finire contro il muro.

Inoltre, non essendoci un sottopassaggio, il pilota ha dovuto aspettare la fine della gara, quindi 198 giri, prima di poter uscire dalla pista. Al termine della gara, dunque, il giovane Stenhouse ha aspettato Bush davanti al suo box per un chiarimento. Probabilmente a causa della rabbia, i toni si sono accesi e il confronto si è trasformato in una vera e propria rissa. Il tutto in diretta tv. Non si sa ancora se la Nascar prenderà provvedimenti in merito alla rissa tra i due piloti, che ha coinvolto anche i membri dei rispettivi staff.