Comiso, sparo per errore: ragazza perde un occhio

Denunciati in stato di libertà dai poliziotti di Comiso un 19enne e un 18enne. Ferita gravemente una coetanea: perde occhio.

Un “gioco” tra ragazzi finisce male nel Ragusano. Denunciati in stato di libertà dai poliziotti del Commissariato di Comiso un 19enne ritenuto responsabile di lesioni colpose gravissime e aggravate per porto abusivo d’ama da sparo nonché un 18enne per porto abusivo di armi. I giovani sparando con una pistola a gas avrebbero ferito gravemente una coetanea facendole perdere la vista da un occhio.

La ricostruzione dei fatti

La ragazza è stata condotta al pronto soccorso dell’ospedale di Vittoria in gravi condizioni. Gli agenti sono così giunti nel nosocomio e hanno ricostruito la dinamica. La malcapitata si trovava al Parco Ippari di Comiso insieme ai suoi amici quando uno che possedeva la pistola a gas di libera vendita per uno sbaglio nell’uso l’ha ferita. La giovane è operata d’urgenza riportando purtroppo la perdita di un occhio.