VIDEO | Orso in giro per la città nel cuore della notte: è polemica a Malé, ecco perché

Un consigliere provinciale ha denunciato la presenza dell'animale e il post sui social ha destato l'attenzione dei cittadini.

Orso fuori dal suo habitat naturale e in giro per la città nel cuore della notte: è accaduto a Malé (Trento), dove un consigliere comunale ha denunciato i potenziali pericoli della presenza dell’animale per le strade cittadine.

Orso in giro nel cuore della notte a Trento

Diversi gli avvistamenti nel giro di pochi giorni: l’orso sarebbe stato visto mentre si aggirava nella notte nelle strade di Malé, in Trentino. Pare che poco prima vi fosse stata una festa per la fine della scuola. Anche per questo, l’animale ha riacceso polemiche e paure tra i cittadini.

Il post del consigliere

A condividere un video dell’avvistamento è stato il consigliere della Provincia Autonoma di Trento e consigliere Regionale del Trentino-Alto Adige Claudio Cia. Su Facebook, il politico ha commentato: “Nella notte, verso le 2, un orso si aggirava nel centro abitato di Malé, mentre il paese era in festa. C’era vita ovunque: musica dal vivo, bancarelle e tanti ragazzi per le strade. Ditelo agli animalisti da salotto: fuori dal suo habitat, l’orso è un pericolo, una potenza letale. Sotto la pelliccia morbida e il musetto simpatico, l’orso rimane un predatore feroce”.

Il post ha suscitato numerose polemiche sia perché – a quanto pare – la festa cittadina si era già conclusa sia perché, di fatto, l’animale appare innocuo e anzi spaventato in quanto lontano dal suo habitat naturale.

Fonte foto e video: Facebook – Claudio Cia